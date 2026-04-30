Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2026/4 İngilizce oturumuna katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınava başvuru yapan adayların bina ve salon atamaları tamamlanırken, adaylar belgelerine 30 Nisan 2026 saat 11.00 itibarıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Peki, e-YDS 2026/4 (İngilizce) sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

e-YDS 2026/4 (İngilizce) sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Sınav ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

E-YDS 2026/4 (İNGİLİZCE) SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2026/4 İngilizce sınavı 2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav için adayların sınav merkezlerinde zamanında hazır bulunmaları gerekiyor.

Saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak olması nedeniyle adayların sınav merkezine erken saatte gelmesi öneriliyor.

E-YDS 2026/4 (İNGİLİZCE) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde açıklanacak. 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları yine aynı tarihte adayların erişimine açılmış olacak.



