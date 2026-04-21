Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler sınav giriş belgelerine odaklandı. Sınava katılacak adayların hangi okulda ve salonda sınava gireceğini gösteren LGS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri haziran ayının ilk haftasında paylaşılacak. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgede adayın sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

LGS 2026 NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız Kosova’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası ise haziran ayında oynanacak. Bu nedenle LGS 2026 tarihi öne çekildi. Daha önce 14 Haziran olarak açıklanan sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

LGS 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MEB sınav giriş belgesi için tarih verdi

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden paylaşılacak.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

