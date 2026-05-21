Arcen Koleji Ankara’da yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Arcen Koleji, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor. Ana sınıfından ortaokula kadar kademeli başlayacak eğitim modelinde lise ise bir yıl sonra devreye girecek.

CEMAL EMRE KURT- Ankara’da yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımla kurulan Arcen Koleji, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak.

Kampüs Müdürü Selçuk Başaran, ana sınıfından ortaokula kadar kademeli şekilde eğitim verileceğini, lise bölümünün ise bir sonraki yıl açılacağını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Okullarda yeni uygulama başlıyor! Veliler için sistem tamamen değişiyor

Başaran, eğitim modelinin merkezine hayat becerilerini koyduklarını belirterek “Çocukları yalnızca sınava hazırlamayacağız atölye ve proje programlarıyla iş hayatındaki üretim süreçlerini, ekip çalışmasını ve sorumluluk bilincini erken yaşta tanımalarını hedefliyoruz” dedi.

Okulun ana sınıfından ortaokula kadar kademeli şekilde eğitime başlayacağını dile getiren Başaran “Kalabalıklaşan değil, derinleşen bir okul modeli kuruyoruz. Sınıflarda en fazla 18 öğrenci olacak. Her öğrencinin gelişimini yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası