Hakan Fidan Avusturya'ya gidiyor: Leyen’in sözlerinden sonra kritik ziyaret
AB ile gerilimli açıklamaların gölgesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’da kritik temaslara başlıyor. İki gün sürecek ziyarette üst düzey görüşmeler yapılacak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.
- Ziyaret bugün başlayacak ve iki gün sürecek.
- Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya gelecek.
- Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
- AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile de görüşecek.
- Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşması da öngörülüyor.
YEŞİM ERASLAN- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “Türkiye’yi Avrupa’dan uzak tutmalıyız” yönündeki sözlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyesi Avusturya’ya kritik bir ziyarette bulunacak. Bugün başlaması gereken ziyaret iki gün sürecek.
Fidan, ziyareti boyunca Avusturya ziyaretinde üst düzey temaslar gerçekleştirecek. Ziyaret, hem ikili ilişkilerin derinleştirilmesi hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması açısından kritik önem taşıyor.
Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya gelecek olan Fidan’ın ayrıca Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Fidan, AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile de görüşecek. Fidan’ın Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşması da öngörülüyor.