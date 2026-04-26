Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.

İran basını, Umman ziyaretinin ardından Rusya'ya gitmesi beklenen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a döneceğini duyurdu. Peş peşe yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kritik görüşmeler yaptı. Bakan Fidan İranlı ve Pakistanlı mevkidaşları ile son durumu konuştu.

BAKAN FİDAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan,İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

ARAKÇİ RUSYA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi ile beraber Pakistan'daki görüşmelere katılan İran heyetinden bazı isimlerin istişarelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a döndüğü ve istişarelerin ardından söz konusu heyetin Umman'dan Pakistan'a dönecek olan Arakçi ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası