Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen 28-29 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenecek olan Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi’ne katılıyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin geçen yıl Varşova’da "stratejik ortak" ilan edilmesinin ardından Hırvatistan’da düzenlenecek olan Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi, Ankara’nın Avrupa’daki artan etkisini bir kez daha tescilleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Dubrovnik’teki zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Türkiye’nin Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi ile Avrupa’nın enerji ve tedarik zinciri güvenliğinde üstlendiği kritik rolü, 'stratejik ortak' unvanıyla ilk kez uluslararası kürsüden dünyaya seslenecek.

Üç Deniz’de Türkiye dönemi: Hakan Fidan Hırvatistan’dan dünya liderlerine seslenecek

JEOPOLİTİK EKOSİSTEM VE BAĞLANTISALLIK VURGUSU

Özellikle küresel çatışmaların arz güvenliğine verdiği zararlara dikkat çekecek olan Bakan Fidan, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade edecek.

Zirve, Türkiye'nin, 28-29 Nisan 2025'te tertiplenen Varşova Zirvesi'nde ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk zirve olması bakımından önem arz ediyor.

AB İLE YENİ BİR ANLATI İHTİYACI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak "yeni bir anlatıya" ihtiyaç duyulduğunu da aktaracal. Bağlantısallık gündeminin yeni süreçte yapıcı bir başlık olabileceğini vurgulayacak olan Bakan, Türkiye’nin sunduğu fırsatların altını çizecek.

ÜÇ DENİZ GİRİŞİMİ NEDİR?

2015 yılında Baltık, Adriyatik ve Karadeniz bölgelerindeki altyapıyı güçlendirmek amacıyla Polonya ve Hırvatistan’ın girişimleriyle kurulan ÜDG, Orta ve Doğu Avrupa’nın enerji ve ulaştırma ağlarını modernize etmeyi hedefliyor.

Sadece AB ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği girişimde Türkiye; ABD, Almanya, Japonya ve İspanya ile birlikte "Stratejik Ortak" kategorisinde yer alıyor.

Bu yılki zirvede İtalya’nın da stratejik ortak olarak kabul edilmesi beklenirken Ukrayna, Moldova ve Karadağ gibi ülkeler "Ortak Katılımcı" statüsünde bulunuyor.

