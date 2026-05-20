Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban Bayramı arifesi ve idari izin kararı nedeniyle 2026/Nisan dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresini 3 Haziran’a uzattı. Bu kapsamda tahakkuk eden prim ödemeleri ise 5 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre, normal şartlarda 26 Mayıs 2026’da sona erecek bildirim süresi, Kurban Bayramı arifesi ile 25-26 Mayıs tarihlerinin idari izin kapsamına alınması nedeniyle uzatıldı.

İşverenler dikkat! SGK beyanname ve prim ödeme sürelerini uzattı

Kurum Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/288 sayılı kararı doğrultusunda, işverenlerin 2026 yılı Nisan dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” bölümü ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresi 3 Haziran 2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu beyanname ve belgeler kapsamında tahakkuk eden prim ödemelerinin son tarihi ise 5 Haziran 2026 olarak açıklandı.

