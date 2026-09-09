Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Gasperini'den Fenerbahçe'ye övgü: "Çok değerli bir takım"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gasperini'den Fenerbahçe'ye övgü:

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe’nin çok önemli oyuncuları olsa da kendi özelliklerinden ödün vermeyip rakibi zor duruma sokmaları gerektiğini belirtti. Sarı lacivertli takımın çok değerli bir takım olduğunu söyleyen Gasperini, "Son maçın skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım. Asensio ve Guendouzi olmasa da Fenerbahçe’yi çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İtalyan ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın saat 19.45’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basım toplantısında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. Gasperini, "Tabii ki bu farklı bir maç. Kulüp açısından en önemli maçlardan biri. Tüm hocaların ve oyuncuların katılmak istediği bir maç. Dolayısıyla kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik. Farklı liglerden çok daha iyi kulüplerle karşılaşacağız. Kendi çabalarımıza güvenmeliyiz. Karşımızda çok önemli, güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncular var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Aynı zamanda kendi özelliklerimizle oynamalıyız. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal "Tarihin en iyi Roma
SPOR

İsmail Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi: Bunları analiz ettik

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Şampiyonlar Ligi deneyimi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Benim için de gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok önemli. İki sene önce Atalanta ile katılmıştım. Şimdi Roma ile katılıyorum. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Şampiyonlar Ligi gerçekten kendi liglerinden en iyi takımlardan oluşan bir olgu. Çok iyi oyuncular var. Dolayısıyla maç iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. Sonuçlar değişebilir. Önemli bir takımla oynadığınızda maçın içinde kalmalısınız. Kendi özelliklerinizi bilmelisiniz. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışık takımlar. Dolayısıyla savunma yapmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Hem maç sırasında hem de sonraki maçlarda önemli. Bu sene gerçekten çok sayıda oyuncumuz var. Sürekli olarak bu oyuncular oynayabiliyor ve iyi seviyede oynayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini
Başlık ResmiRoma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini

"SON MAÇIN SKORU NE OLURSA OLSUN FENERBAHÇE ÇOK DEĞERLİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe’nin son oynadığı Beşiktaş derbisini değil her maçını seyrettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece o maçı seyretmedim. Ondan öncekileri de seyrettim. Takımı seyretmeye çalıştım tabii ki. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde eminim ki çok güçlenecek bir takım. Son maçın skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım" sözlerini dile getirdi.

Takımda Lorrenzo Pellegrini haricinde sakat futbolcu olmadığını da söyleyen Gasperini, bu oyuncu haricinde tam kadro ve herkesin oynayabilecek durumda olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE’Yİ ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIM OLARAK GÖRECEĞİZ"

Son olarak Fenerbahçe’de Marco Asensio ve Matteo Guendouzi’nin olmamasının oyun planlarını nasıl şekillendireceği üzerine Gian Piero Gasperini, "Tabii ki çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe’nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen bazı oyuncular olmayabiliyor. Ben sanırım ki Fenerbahçe’yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz bu iki oyuncu olmamasına rağmen" cevabını verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
20 TANESİ YETTİ
20 TANESİ YETTİ
Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
Yunan bakandan Türkiye'ye skandal tehdit
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
Boyun kütletme ölümle sonuçlandı, şüpheli tutuklandı!
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir'de banka soygunu girişimi! Çok sayıda ekip alarma geçti
İzmir'de banka soygunu girişimi! Ekipler alarma geçti
Kaydet
Batrakov'dan PSG itirafı:
PSG itirafı: "Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
Kaydet
Türkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi
İngiltere’nin İsrail kararına Türkiye'den destek!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.