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Dünya

15 yıl sonra bir ilk! Suriye'de uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı

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15 yıl sonra bir ilk! Suriye'de uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı

Suriye'de Mastercard ağına yeniden bağlanılmasının ardından, 15 yılı aşkın sürenin sonunda uluslararası ödeme sistemlerine yeniden bağlanırken, ülkede uluslararası kullanıma açık ilk yerel elektronik ödeme kartı da hizmete sunuldu.

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Suriye, pazar günü ülkenin dijital ödeme sistemini geliştirmeyi ve bankacılık sektörünü küresel ödeme ağlarına yeniden bağlamayı amaçlayan bir hamle çerçevesinde, uluslararası olarak kabul edilen ilk yerel çıkarılmış elektronik ödeme kartını başlattı.

Kart, Suriye Merkez Bankası Valisi Mohammad Safwat Raslan'ın katıldığı bir toplantıda QNB Syria tarafından Mastercard işbirliğinde başlatıldı.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, lansmanın "Suriye'nin elektronik ödeme ve transfer sisteminin gelişiminde yeni bir dönüm noktasını" işaret ettiğini belirterek, uluslararası kartlar için kabul edilişin yeniden sağlanmasından yerel kartların küresel ödeme ağlarına bağlanmasına kadar uzanan bir alanı kapsadığını söyledi.

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15 YIL SONRA İLK

Bu gelişme, Suriye'nin ödeme sistemini Mastercard ağına yeniden bağladıktan ve 15 yıldan fazla bir süre sonra uluslararası Mastercard kullanarak ilk işlemini tamamladıktan sonra gerçekleşti.

Merkez Bankası, iki paralel yol üzerinde çalışmakta olduğunu söyledi: Suriye içinde ödemeler ve elektronik finansal hizmetler için ulusal altyapının geliştirilmesi ve ülkenin bankacılık ve para sisteminin küresel ödeme ağlarına yeniden bağlanması.

Bu yaklaşım, ödeme seçeneklerinin genişletilmesini ve sistem genelinde birlikte çalışabilirliğin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

15 yıl sonra bir ilk! Suriyede uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı
Başlık Resmi15 yıl sonra bir ilk! Suriyede uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı

Banka, Karar No. 259'un lisanslı finansal kurumlar ve elektronik ödeme şirketlerinin lisanslama, uyum, takas, siber güvenlik ve veri koruma gerekliliklerini kapsayan uluslararası ödeme şirketleri ve sistemleriyle çalışmasına izin veren bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu söyledi.

Çerçevenin, nitelikli küresel ve bölgesel ödeme ağlarıyla işbirliğine izin verdiğini ve finansal kurumları tek bir şirket veya ağla sınırlamadığını ekledi.

Mayıs ayında, Suriye Merkez Bankası Karar No. 259'u yayınladı ve bunu finansal sektörü modernize etmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Karar, Suriye'de faaliyet gösteren lisanslı bankaların, finansal kurumların ve elektronik ödeme şirketlerinin Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme sağlayıcılarıyla çalışmasına izin verdi.

15 yıl sonra bir ilk! Suriyede uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı
Başlık Resmi15 yıl sonra bir ilk! Suriyede uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı

Merkez Bankası, Ağustos ayında bireylere ve işletmelere sunulan ödeme ve transfer seçeneklerini genişletmeyi amaçlayan yeni bir elektronik ödeme sistemi başlattı.

O tarihte sistemin, nakit işlemleri seçenek olarak tutarken, işlemleri daha kolay, hızlı ve güvenli hale getirmek üzere tasarlandığını söyledi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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