"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan Soner Olgun, bir süredir tedavi görüyor. Sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, Olgun’un sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Evet, durumu çok kritik" dedi ve sevenlerinden dua istedi. Peki, Soner Olgun kimdir, hastalığı ne?

Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünden mezun oldu. İlk albümü "Letafet"i 1992 yılında müzik dünyasına kazandırdıktan sonra sahne çalışmalarına başladı.

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Soner Olgun, bir de "Letafet" isimli oyun yazmış ve müziklerini yapmıştır. Kendi adını taşıyan Soner Olgun ile İyi Bayramlar adında Cine5 ve TV8 kanallarında müzik programları hazırlayıp sunmuştur.

2015 yılında ilk maxi single çalışması olan "Yakarım Yağmurları" albümünü seyircisi ile buluşturmuştur. Soner Olgun'un; bugüne kadar yayınlanmış sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri mevcuttur.

SONER OLGUN'UN HASTALIĞI NE?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadele ediyor.



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