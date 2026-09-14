Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 11. hafta karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Amedspor maçı ne zaman merak edilirken ligin 11. Hafta takvimi de paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 5. hafta kapanış müsabakası 14 Eylül Pazartesi bu akşam oynanacak. Galatasaray ile Amedspor arasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise şimdiden karşılaşmanın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte Trendyol Süper Lig 11. hafta Galatasaray Amedspor maçının tarihi ve ligde haftanın programı...

Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Süper Lig karşılaşması ligin 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmanın ev sahibi Galatasaray olacak. Mücadele İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı.

Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇLARI

8 Kasım 2026 Pazar:

Gaziantep FK - Kasımpaşa

Eyüpspor - Kocaelispor

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

Göztepe - İstanbul Başakşehir FK

Arca Çorum FK - Fenerbahçe

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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