Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 11. hafta karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Amedspor maçı ne zaman merak edilirken ligin 11. Hafta takvimi de paylaşıldı.

Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 5. hafta kapanış müsabakası 14 Eylül Pazartesi bu akşam oynanacak. Galatasaray ile Amedspor arasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise şimdiden karşılaşmanın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte Trendyol Süper Lig 11. hafta Galatasaray Amedspor maçının tarihi ve ligde haftanın programı...

Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi
Başlık ResmiGalatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Süper Lig karşılaşması ligin 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmanın ev sahibi Galatasaray olacak. Mücadele İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı.

Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi
Başlık ResmiGalatasaray Amedspor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig 11. Hafta takvimi

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇLARI

8 Kasım 2026 Pazar:

Gaziantep FK - Kasımpaşa

Eyüpspor - Kocaelispor

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

Göztepe - İstanbul Başakşehir FK

Arca Çorum FK - Fenerbahçe

İLGİLİ HABERLER
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
HABERLER
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 7. hafta
HABERLER
Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 7. hafta
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
Girne'deki faciada iki çocuğunu kaybeden anne konuştu
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
LGBT derneklerinin valilik raporları ortaya çıktı
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
Düğündeki konuşması gündem olmuştu!
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
3 sandalye farkı ülkeyi kilitledi!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
Şirketin yaptığı 'imza' hatası pahalıya patladı
SARI KODLU UYARI GELDİ
SARI KODLU UYARI GELDİ
Sağanak yağmur var, sıcaklıklar çakılacak
DURUMU AĞIR
DURUMU AĞIR
Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü!
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor
4 ÜNLÜ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ!
4 ÜNLÜ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ!
Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Kameralar ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Anthropic CEO’sundan yapay zeka yarışı için fren çağrısı: Kontrolden çıkabilir
Anthropic CEO’sundan yapay zeka yarışı için fren çağrısı
Kaydet
Fed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş
Fed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş
Kaydet
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede! Kaşif Kozinoğlu için ifade verecekler
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.