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Kültür - Sanat

78. Emmy Ödülleri’nde kazananlar belli oldu! İşte tam liste…

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78. Emmy Ödülleri’nde kazananlar belli oldu! İşte tam liste…

Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak nitelendirilen 78’inci Emmy Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. “The Pitt”, drama dizisi kategorisinde üst üste ikinci kez Emmy ödülüne layık görülerek gecenin öne çıkan yapımlarından biri oldu.

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Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Theatre’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Mariska Hargitay’ın üstlendiği gecede birbirinden dikkat çekici anlar yaşandı. “The Pitt”, drama dalında En İyi Dizi ödülünü üst üste ikinci kez kazanarak başarısını sürdürdü. “Hacks” dizisinin yıldızı Jean Smart ise Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü üst üste beşinci kez kazanarak Emmy tarihine geçti. Smart, böylece bir dizinin her sezonunda oyunculuk ödülü kazanan ilk kadın oyuncu oldu.

Matthew Rhys de aynı gece iki farklı kategoride başrol oyuncusu ödülüne layık görülerek törenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. İşte 2026 Emmy Ödülleri’nde ödül kazanan yapımlar ve isimlerin tam listesi...

DRAMA DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors

KAZANAN: The Pitt

The Pitt
Başlık ResmiThe Pitt

En İyi Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown - Paradise
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Rufus Sewell - The Diplomat
Noah Wyle - The Pitt

KAZANAN: Noah Wyle - The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu

Carrie Coon - The Gilded Age
Chase Infiniti - The Testaments
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
Zendaya - Euphoria

KAZANAN: Rhea Seehorn - Pluribus

Rhea Seehorn - Pluribus
Başlık ResmiRhea Seehorn - Pluribus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Patrick Ball - The Pitt
Billy Crudup - The Morning Show
Shawn Hatosy - The Pitt
Gerran Howell - The Pitt
Jack Lowden - Slow Horses
Tom Pelphrey - Task
Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

KAZANAN: Tom Pelphrey - Task

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Taylor Dearden - The Pitt
Fiona Dourif - The Pitt
Allison Janney - The Diplomat
Katherine LaNasa - The Pitt
Sepideh Moafi - The Pitt
Julianne Nicholson - Paradise
Karolina Wydra - Pluribus

KAZANAN: Allison Janney - The Diplomat

En İyi Yönetmen / En İyi Senaryo

Drama dizisi kategorisinde En İyi Yönetmen ödülü, “Slow Horses” dizisiyle Saul Metzstein’ın oldu. En İyi Senaryo ödülünü ise “Pluribus” ile Vince Gilligan kazandı.

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow’s Bay

KAZANAN: Widow’s Bay

Widow’s Bay
Başlık ResmiWidow’s Bay

En İyi Erkek Oyuncu

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
Steve Carell - Rooster
Matthew Rhys - Widow’s Bay
Jason Segel - Shrinking
Martin Short - Only Murders in the Building

KAZANAN: Matthew Rhys - Widow’s Bay

En İyi Kadın Oyuncu

Quinta Brunson - Abbott Elementary
Ayo Edebiri - The Bear
Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow - The Comeback
Jean Smart - Hacks

KAZANAN: Jean Smart - Hacks

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Colman Domingo - The Four Seasons
Paul W. Downs - Hacks
Harrison Ford - Shrinking
Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles
Stephen Root - Widow’s Bay
Michael Urie - Shrinking
Tayler James Williams - Abbott Elementary

KAZANAN: Stephen Root - Widow’s Bay

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Dale Dickey - Widow’s Bay
Hannah Einbinder - Hacks
Janelle James - Abbott Elementary
Kate O’Flynn - Widow’s Bay
Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter - Hacks
Jessica Williams - Shrinking

KAZANAN: Kate O’Flynn - Widow’s Bay

En İyi Yönetmen / En İyi Senaryo

Komedi dizisi kategorisinde En İyi Yönetmen ödülünü “Widow’s Bay” ile Hiro Murai kazandı. En İyi Senaryo ödülü ise yine aynı yapımla Katie Dippold’a verildi.

MİNİ DİZİ

En İyi Mini Dizi

The Beast In Me
All Her Fault
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

KAZANAN: DTF St. Louis

DTF St. Louis
Başlık ResmiDTF St. Louis

En İyi Erkek Oyuncu

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac - Beef
Mathew Rhys - The Beast in Me
Jason Bateman - Black Rabbit
Riz Ahmed - Bait

KAZANAN: Mathew Rhys - The Beast in Me

En İyi Kadın Oyuncu

Sally Field - Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan - Beef
Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook - All Her Fault
Claire Danes - The Beast in Me

KAZANAN: Sally Field - Remarkably Bright Creatures

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Jason Bateman - DTF St. Louis
Richard Gadd - Half Man
David Harbour - DTF St. Louis
Richard Jenkins - DTF St. Louis
Charles Melton - Beef
Nick Offerman - Death by Lightning

KAZANAN: David Harbour - DTF St. Louis

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Linda Cardellini - DTF St. Louis
Dakota Fanning - All Her Fault
Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday - DTF St. Louis
Youn Yuh-jung - Beef
Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette

KAZANAN: Linda Cardellini - DTF St. Louis

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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