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İstanbul'un göbeğinde yarım ton uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı var

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İstanbul'un göbeğinde yarım ton uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı var

İstanbul'da panelvan araçta 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bayrampaşa'da bir panelvanda uyuşturucu olduğunu tespit etti.

YARIM TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, teknik ve fiziki takibin araca düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi pregabalin ele geçirildi.

İstanbulun göbeğinde yarım ton uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı var
Başlık Resmiİstanbulun göbeğinde yarım ton uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı var

TOPLAM 4 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 zanlı daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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