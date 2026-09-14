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Spor

İspanya'da Arda Güler isyanı: Mourinho'nun kararı eleştirildi

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İspanya'da Arda Güler isyanı: Mourinho'nun kararı eleştirildi

İspanya basınından millî oyuncumuz Arda’ya övgüler yağdı. Rayo Vallecano maçında 72. dakikada oyuna giren ve kısa sürede harika bir oyun sergileyen Arda için Mourinho, “Çok kaliteli ve oyuna girdiğinde fark oluşturdu.” dedi. İspanyol basını, Arda'nın yedek kalmasına tepki gösterdi.

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İspanya Arda Güler’i konuşuyor. Sebebi de Real Madrid’in Rayo Vallecano’yu 4-1 mağlup ettiği maçta 72. dakikada oyuna girip harika bir performans sergilemesi. Maç 3-1 devam ederken müthiş performansına bir de Kylian Mbappe’ye yaptığı asisti ekleyen millî oyuncumuzun yedek başlaması sorgulanıyor. Jose Mourinho, kadro tercihi konusunda eleştirilerin her zaman olabileceğini belirtirken, “Arda çok iyi bir oyuncu. Çok kaliteli ve takımın oyununa olumlu bir etkisi var. Oyuna girdiğinde fark oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

Real Madrid - Rayo Vallecano
Başlık ResmiReal Madrid - Rayo Vallecano

SİHİR VE FARK

Marca: Güler, Madrid’in çehresini değiştiriyor. Arda Güler sadece 23 dakika sahada kaldı ama ne 23 dakikaydı! Arda, oyuna girerek dengeyi değiştirdi. Oyunun kontrolünü ele geçirdi, sahanın her yerinde hazır bulundu ve hücumda büyük bir tehdit oluşturdu.

AS: Arda, takımın yol gösterici ışığı. Bernardo düzen ve denge sağlıyor. Ama asıl sihir ve fark oluşturan Arda. Son 20 dakikada Madrid sadece uyuşukluğunu atmakla kalmadı, aynı zamanda fırsatlar da üretti. Diomande ya olağanüstü bir oyun sergileyecek ya da Arda Güler oynayacak.

KASIRGA GİBİ

Arda Güler’in 23 dakikalık performansı için yetti “Kasırga gibi, şeker dağıtır gibi...” Benzetmesi yapılırken toplam 227 dakika süre alan millî oyuncu bu sürede 24 gol fırsatı oluşturdu. Ürettiği pozisyonlardan 7’si net gol pozisyonu
niteliğindeydi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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