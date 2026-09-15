Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda yakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi. Çarpışmanın şiddetiyle tankerin altına giren araç, ancak tankerdeki 50 ton yakıtın başka bir araca aktarılması ve vincin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılabildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam meydana gelen ve otomobilin aynı istikametteki tankere arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, tankerin altına giren otomobil, çekici ile çıkartılamadı. Uzun süren uğraşlar sonucu otomobil, tankerdeki yakıtın başka tankere boşaltılması ardından sıkıştığı yerden çıkartılabildi.

TANKERE OK GİBİ SAPLANDI

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sevim'in kullandığı otomobilin Taşağıl kavşağına 200 metre mesafede aynı istikamette seyir halindeki Birol K.'nin kullandığı yakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan ve yaklaşık 100 metre tankerle birlikte giden otomobilin sürücüsü Ahmet Sevim (34) feci şekilde hayatını kaybetti.

Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi

Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda İnfaz Koruma memuru olarak görev yaptığı bildirilen Ahmet Sevim'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi

OTOMOBİL GÜÇ BELA ÇIKARILDI

Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan otomobil, tankerin üzerine binmesi nedeniyle kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çıkarılamadı. Çıkarmak için yapılan çalışma sırasında kurtarıcının otomobile bağladığı demir koptu. Otomobilin çıkarılabilmesi için tankerde bulunan ve 50 ton dolayındaki yakıtın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı. Tankerin boşaltılmasının ardından tanker, vinç yardımıyla kaldırılırken, otomobilin kurtarıcı tarafından çekilerek çıkartıldı.

Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManavgat

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