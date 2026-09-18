Orkun Kökçü resti çekti: "Kim ne derse desin umurumda değil"

Beşiktaşlı oyuncular Salih Özcan, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Ernest Poku ve İlhan Fakılı, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı farklı mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Marsilya'ya karşı güçlü bir başlangıç yapmanın önemine vurgu yapan Orkun Kökçü, farklı galibiyetin takım üzerinde ekstra motivasyon olduğunu kaydetti. Saha içinde hakemlerle diyaloğa girmesi hakkında da konuşan Kökçü, "Dışarıda kim ne derse desin kafama takmıyorum. Hakkım yeniliyorsa tepki gösteririm ki göstermeye de devam edeceğim." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Salih Özcan, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Ernest Poku ve İlhan Fakılı, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KULAKLARIM HALA DUYMUYOR"

Taraftarın müthiş bir atmosfer oluşturduğunu ve bu desteğin oyunlarına yansıdığını belirten Salih Özcan, "Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz. Ofansif aksiyonlara girerken bir gözün arkada olması lazım. Marsilya ve sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık. Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum gibi." diye konuştu.

Beşiktaş - Marsilya

"SAKATLIĞIMI YARIN GÖRECEĞİZ"

Farklı galibiyet ve sakatlığına ilişkin gelen soruyu cevaplayan Vaclav Cerny, "Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik. Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık. Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." dedi.

"TAKIM OLARAK HEP BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini kaydeden İlhan Fakılı, "Takım arkadaşlarımdan çok memnunum, herkesten gurur duyuyorum. Beşiktaş olarak hep birlikte iyi bir iş çıkardık. Önümüzdeki maçlara bakarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Marsilya

"EĞER HOCAMIZ BANA İLK 11'DE ŞANS VERİRSE HAZIRIM"

Maçın son golünü kaydettiği için mutlu olduğunu ve ligde de gol atmak istediğini belirten Poku, "Hocamız benden oyuna girdiğimde kendim olmamı, kendim gibi oynamamı istedi. Ben oyuna girdiğimde 3-1 öndeydik. 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur, ardından da 4. golü ararsınız. Ben de kontrataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve kontra olduğu zaman giderim. Ben de bunu yaptım, hücuma gittim ve golü attım. Bunun için de mutluyum. Eğer hocamız bana ilk 11'de şans verirse hazırım, eğer beni kenardan oyuna sokarsa o zaman da hazırım. Futbol kolektif bir oyun, takım oyunu. Takım için her zaman yüzde 100'ümü vermeye hazırım." şeklinde konuştu.

Beşiktaş - Marsilya

"FARKLI GALİBİYET EKSTRA MOTİVASYON OLDU"

Marsilya karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan milli futbolcu Orkun Kökçü, "Evimizde, güçlü bir rakibe karşı güçlü başlamak zorundaydık. Çünkü grubumuz zor. Her maç bizim için önemli. Evimizde oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu, 3 puanı aldık. Farklı galibiyet ekstra motivasyon oldu. Onu da pazar günkü maça yanımızda götürmek istiyoruz. O da yine zor bir maç olacak, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Bizim de bir katkımız var, iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz, arkadaşlık çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Takım taraftarı ateşliyor, taraftar da bizi ateşliyor. Oyun çok güzel. Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere gelebiliriz. İyi yoldayız ve bunun devamını inşallah getirebiliriz. Bizim için de çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

"BEN SAHADA TAKIMIMIN HAKKINI KORUMAK İSTİYORUM"

Saha içinde hakemlerle diyaloğa girmesi hakkında da konuşan Kökçü, "Benim karakterim bu, haksızlığa pek gelemiyorum. O yüzden tepkiler oluyor. Çok konuşuldu ama açıkçası benim umurumda değil. Ben sahada takımımın hakkını korumak istiyorum. Dışarıda kim ne derse desin kafama takmıyorum. Hakkım yeniliyorsa tepki gösteririm ki göstermeye de devam edeceğim. Şiddetli şekilde olmaması lazım ama ben hep takımımın, Beşiktaş’ın haklarını koruyacağım. Bunu da asla bırakmayacağım." dedi.