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Spor

Marsilya'da Genesio'dan Beşiktaş hezimeti sonrası istifa cevabı

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Marsilya'da Genesio'dan Beşiktaş hezimeti sonrası istifa cevabı
Başlık ResmiMarsilyada Genesiodan Beşiktaş yenilgisi sonrası istifa cevabı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 yenilen Olimpik Marsilya'nın Teknik Direktörü Bruno Genesio, zor bir dönemden geçtiklerini ancak istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. İstifa sorusunu cevaplayan Genesio, "Bırakmak gerçekten kolay. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi bir düşüncem yok" dedi.

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60 yaşındaki teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAMAMEN DAĞILDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

İlk yarıda daha iyi oynadıklarını belirten Genesio, "Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz golde ise zaten her şey bitmişti. Sonrasında fark açıldı." diye konuştu.

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"ORGANİZASYONUMUZ TAMAMEN GİTTİ, DAĞILDIK"

Takımının oyunu son bölümde bıraktığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Fiziksel olarak daha iyisi yapılabilir ama burada bazı hatalar yapılıyor. Bu hatalar da tekrarlanıyorsa bunun da mutlaka bir sebebi vardır. Son 20-25 dakikaya baktığımızda aslında takımın tamamen oyunu bıraktığını gördük. Takımın enerjisi kalmamış durumdaydı. Aslında üçüncü golü yedikten sonra biz yine de oyunu 3-2'ye getirebilirdik. Bunu deneyebilirdik ya da en azından skoru tamamen eşitlemek için biraz çaba gösterebilirdik. Bunları yapmadık. Beni en çok üzen de bu oldu. Organizasyonumuz tamamen gitti, dağıldık." ifadelerini kullandı.

Olimpik Marsilya'nın Teknik Direktörü Bruno Genesio
Başlık ResmiOlimpik Marsilya'nın Teknik Direktörü Bruno Genesio

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Bruno Genesio, bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Bu durumu daha önce de yaşadım, böyle zorlukları gördüm. Burada yapılanların, alınan sonuçların sorumlusu benim. Yine de çalışmaya devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi bir düşüncem yok." şeklinde cevap verdi.

"KENDİMİZE GELMEMİZ LAZIM"

Oyun sistemini değiştirmeyeceğini belirten deneyimli teknik adam, "Sistem anlamında herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Sadece mental bir çöküşün içerisindeyiz. Kendimize gelmemiz lazım. Bu çöküş bazen agresifliği de enerjiyi de azaltabiliyor. Konsantrasyonumuz da düşük diyebilirim. Oyuncuların kafasında hep aynı düşünce oluyor. Aslında 55 dakika iyi bir oyun oynandıktan sonra kendileri düşüşe geçiyorlar. 'Acaba tekrardan düşüşe mi geçeceğiz, yine maçın sonunu getiremeyecek miyiz?' düşüncesi mental olarak gerçekten çok yıpratıyor. Duran toplardan gol yiyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çözüm bulacak olan kişi burada kesinlikle benim. Takımın hocası benim. Seçimleri ben yapıyorum ve bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyorsa benim düzeltmem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın seviyesine zaten hiçbir şekilde şaşırmadım." diyen Genesio, sözlerini şöyle tamamladı:

"Analizini yaptığımız doğrultuda karşımıza çok güçlü bir takım çıktı. Bunu zaten bekliyorduk. Kolektif anlamda, bireysel anlamda olsun karşımızda çok güçlü bir takım vardı. Oyunun birinci yarısında elimizden geleni yaptık. Oyunu da skoru da yakın tuttuk. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi ama Beşiktaş için şunu söyleyebilirim, gerçekten bu turnuvada oldukça ilerleyebilir."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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