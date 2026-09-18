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Spor

Zeki Çelik attı, Juventus 5 golle zirveyi aldı

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Zeki Çelik attı, Juventus 5 golle zirveyi aldı
Başlık Resmi Zeki Çelik attı, Juventus 5 golle zirveyi aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in gol attığı maçta NEC Nijmegen'i 5-0 yenerek zirveye yerleşti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 9 maç yapıldı.

Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Zeki Çelik'in bir gol attığı maçta Juventus, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.

OFI ise Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim'ı 2-0'lık skorla geçti.

Ligde ilk haftanın ardından Juventus, 3 puan ve averajla zirveye yerleşti.

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Başlık ResmiJuventus - NEC Nijmegen

Alınan sonuçlar şöyle:

Levski Sofya (Bulgaristan)-Salzburg (Avusturya): 0-1

OFI (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-3

Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-3

Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa): 4-1

Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz): 1-2

Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya): 4-0

Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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