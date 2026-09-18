2026 YILI ASFALT SERİM VE YAMA - 2 YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1734755

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Piri Reis Cad. No: 5, ÇEKMEKÖY/İST. 1.3. Telefon numarası : 02166000600 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.10.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 2026 YILI ASFALT SERİM VE YAMA - 2 YAPIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 – TON (ASFALT TAMİR BAKIM ARACI(ROBOT) İLE ASFALT YAMA İŞÇİLİĞİ YAPILMASI) - 4.000 TON (ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1)) - 6.000 TON (ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2)); TOPLAMDA 18 KALEM 2026 YILI ASFALT SERİM VE YAMA YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Çevre Mühendisliği /

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI 6,183991% 7,558211% 3 ASFALT TAMİR BAKIM ARACI(ROBOT) İLE ASFALT YAMA İŞÇİLİĞİ YAPILMASI 20,820377% 25,447127% 5 SER-SIKIŞTIR YÖNTEMİ İLE (1 - 5 M2 ALANLARDA) ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASININ TEMİNİ (TİP-2) ROBOT İLE GETİRİLMESİ, SERİLMESİ KOMPAKTÖR VE SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI (NAKLİ DAHİL) 11,545099% 14,110676% 4 YAĞMURSUYU IZGARALARININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ ( Nakliyeler dahildir ) 1,951284% 2,384903% 1 SICAK KARIŞIM KAPLAMALI YOLLARDA ASFALT YAMASI İLE EL İŞÇİLİĞİ YAPILMASI 4,924955% 6,019389% 3 ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1) 13,265308% 16,213154% 4 ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2) 18,969475% 23,184914% 5

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tek sözleşmede tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait Asfalt Serim ve Yama Yapım İşi veya diğer sorumluluk alanında yapılan, toplamda en az 5000 ton, AFT. 005 - BÜYÜK PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELEKT.DUYARGALI FİNİŞER SERME-SİLİNDİR SIKIŞ. işi yapmış ise; 5,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kaleminin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi, Geçici Kabul Tutanağı) tevsik edici bilgi ve belgelerin (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sistemlerinde teyit edilebilenler hariç) asıl nüshası, noter veya idarece aslı gibidir onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan her birinin ayrı ayrı bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tek sözleşmede tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait Asfalt Serim ve Yama Yapım İşi veya diğer sorumluluk alanında yapılan, toplamda en az 2000 ton, AFT. 006 -ASFALT TAMİR BAKIM ARACI(ROBOT) İLE ASFALT YAMA İŞÇİLİĞİ YAPILMA işi yapmış ise; 5,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kaleminin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi, Geçici Kabul Tutanağı) tevsik edici bilgi ve belgelerin (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sistemlerinde teyit edilebilenler hariç) asıl nüshası, noter veya idarece aslı gibidir onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan her birinin ayrı ayrı bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tek sözleşmede tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait Asfalt Serim ve Yama Yapım İşi veya diğer sorumluluk alanında yapılan, toplamda en az 25 adet AFT. 008 - ASFALT İLE HIZ KESİCİ KASİS YAPILMASI işi yapmış ise; 5,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kaleminin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi, Geçici Kabul Tutanağı) tevsik edici bilgi ve belgelerin (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sistemlerinde teyit edilebilenler hariç) asıl nüshası, noter veya idarece aslı gibidir onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan her birinin ayrı ayrı bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tek sözleşmede tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait Asfalt Serim ve Yama Yapım İşi veya diğer sorumluluk alanında yapılan, toplamda en az 250 adet, AFT. 009 - YAĞMURSUYU IZGARALARININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ ( Nakliyeler dahildir ) işi yapmış ise; 5,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kaleminin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi, Geçici Kabul Tutanağı) tevsik edici bilgi ve belgelerin (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sistemlerinde teyit edilebilenler hariç) asıl nüshası, noter veya idarece aslı gibidir onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan her birinin ayrı ayrı bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tek sözleşmede tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait Asfalt Serim ve Yama Yapım İşi veya diğer sorumluluk alanında yapılan, toplamda en az 2000 ton, AFT. 012 - ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1) işi yapmış ise; 5,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kaleminin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi, Geçici Kabul Tutanağı) tevsik edici bilgi ve belgelerin (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sistemlerinde teyit edilebilenler hariç) asıl nüshası, noter veya idarece aslı gibidir onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan her birinin ayrı ayrı bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 5

YUKARIDA BELİRTİLEN 5 ADET HUSUSA AŞAĞIDAKİ YÖNTEM UYGULANIR.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.