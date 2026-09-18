ASELSAN'dan 56 milyar dolarlık yatırım hamlesi!

Savunma sanayisinde öncü başarılarıyla dikkat çeken ASELSAN'dan yatırım hamlesi geldi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"nin devreye alındığı aktarıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük savunma sanayilerinden biri olan ASELSAN yeni bir yatırımını duyurdu. Robotik ve otomasyonla alakalı olan bu yatırımın, hız ve kalite kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, şirketin artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiği bildirildi.

Toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"nin devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Yeni yatırımımız ile birlikte, güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirilmiş, teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI