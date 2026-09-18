Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Pakistan'da cami yakınında kanlı saldırı! En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis yerleşkesinde bulunan bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Yerel basına göre saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında cami hedef alındı. Kohat'ta polis merkezinin yakınında meydana gelen şiddetli patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da cami yakınında kanlı saldırı! En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Başlık ResmiPakistan'da cami yakınında kanlı saldırı! En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

CAMİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Üst düzey kurtarma yetkilisi Bilal Faizi, yaralananların büyük bölümünün camideki cemaatten olduğunu aktardıç Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, artan yaralı sayısı nedeniyle hastanede acil durum ilan edildi.

Patlamanın şiddeti çevredeki ev ve iş yerlerinde de ağır hasara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde caminin çatısının çöktüğü, kurtarma ekipleri ile bölge sakinlerinin enkaz altındaki yaralıları çıkararak ambulanslara taşıdığı görüldü.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk bilgilerde patlamanın intihar saldırısı olabileceği üzerinde durulurken, saldırının niteliğine ilişkin inceleme sürüyor.

Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir grup üstlenmedi. AP, şüphelerin son yıllarda polis ve sivillere yönelik saldırılarını artıran Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan'a (TTP) yönelebileceğini aktardı.

2023'TE 101 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hayber Pahtunhva daha önce de camileri hedef alan kanlı saldırılara sahne oldu. 2023 yılında eyaletin başkenti Peşaver'deki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul
DÜNYA

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
'YETER Kİ ONU YAPMASIN'
'YETER Kİ ONU YAPMASIN'
Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fatih Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı: Yeter ki onu yapmasın!
Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı
Kaydet
DMM'den İzmir'de şehidin adının okuldan silindiği iddiasına yalanlama
DMM'den İzmir'de şehidin adının okuldan silindiği iddiasına yalanlama
Kaydet
795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş
795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.