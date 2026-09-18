Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis yerleşkesinde bulunan bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Yerel basına göre saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında cami hedef alındı. Kohat'ta polis merkezinin yakınında meydana gelen şiddetli patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da cami yakınında kanlı saldırı! En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

CAMİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Üst düzey kurtarma yetkilisi Bilal Faizi, yaralananların büyük bölümünün camideki cemaatten olduğunu aktardıç Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, artan yaralı sayısı nedeniyle hastanede acil durum ilan edildi.

Patlamanın şiddeti çevredeki ev ve iş yerlerinde de ağır hasara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde caminin çatısının çöktüğü, kurtarma ekipleri ile bölge sakinlerinin enkaz altındaki yaralıları çıkararak ambulanslara taşıdığı görüldü.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk bilgilerde patlamanın intihar saldırısı olabileceği üzerinde durulurken, saldırının niteliğine ilişkin inceleme sürüyor.

Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir grup üstlenmedi. AP, şüphelerin son yıllarda polis ve sivillere yönelik saldırılarını artıran Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan'a (TTP) yönelebileceğini aktardı.

2023'TE 101 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hayber Pahtunhva daha önce de camileri hedef alan kanlı saldırılara sahne oldu. 2023 yılında eyaletin başkenti Peşaver'deki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ