Öksürüğü hafife almayın! 3 haftayı geçiyorsa nedeni araştırılmalı

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Demet Çetin, üç haftadan uzun süren öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, astım, KOAH, alerji ve reflü gibi farklı nedenlere işaret edebileceğini söyledi. Çetin, öksürüğe nefes darlığı, hırıltı, göğüs ağrısı veya kanlı balgam gibi belirtilerin eşlik etmesi halinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Öksürüğün solunum yollarını yabancı maddelerden ve salgılardan temizlemeye yardımcı olan doğal bir savunma mekanizması olduğunu belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Demet Çetin, öksürüğün süresi ve eşlik eden belirtilerin hastalığın nedeninin belirlenmesinde önemli olduğunu ifade etti.

"UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK ARAŞTIRILMALI"

Öksürüğün genellikle solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte görülebildiğini aktaran Uzm. Dr. Demet Çetin, "Enfeksiyon sonrası bir süre devam eden öksürük görülebilir. Ancak öksürüğün uzaması, sık tekrarlaması veya kişinin günlük yaşamını etkilemesi durumunda altta yatan neden mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle üç haftadan uzun süren öksürüklerde hekim muayenesi önem taşımaktadır" dedi.

ASTIM VE KOAH GİBİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Kronik öksürüğün birçok farklı nedeni olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Demet Çetin, astım, KOAH, alerjik hastalıklar, reflü ve burun-sinüs kaynaklı problemlerin uzun süren öksürüğe yol açabileceğini söyledi. Sigara kullanımının da öksürüğün önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, sigara kullanan kişilerin uzun süre devam eden öksürük şikâyetlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

"EŞLİK EDEN BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI"

Öksürüğün yanı sıra nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, ateş, kanlı balgam veya açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çetin, "Öksürüğün kuru ya da balgamlı olması, ne zaman başladığı, günün hangi saatlerinde arttığı ve hangi şikâyetlerin eşlik ettiği tanı açısından önemlidir. Bu nedenle uzun süren veya tekrarlayan öksürüklerde yalnızca öksürüğü baskılamak yerine, öncelikle nedeninin ortaya konulması gerekir" şeklinde konuştu.

"ERKEN DEĞERLENDİRME ÖNEM TAŞIYOR"

Öksürüğün altında yatan nedenin belirlenmesinin doğru tedavi yaklaşımı açısından önemli olduğunu ifade eden Çetin, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Demet Çetin, uzun süren öksürük şikâyeti bulunan kişilerin Göğüs Hastalıkları uzmanına başvurarak gerekli değerlendirmeleri yaptırmasının önem taşıdığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI