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Dedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde

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Dedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde
Başlık ResmiDedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),e-Devlet ile entegre "Şehit Bilgi Kapısı" sorgulama ekranını hayata geçirdi. Sosyal medyada gündeme gelen "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması, "Dedem nerede şehit oldu?" sorusuna cevap arayan vatandaşlara çevrim içi sorgulama imkanı sunuyor. İşte "Şehit Bilgi Kapısı" uygulamasının kullanımıyla ilgili bilgiler...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1853–1928 yılları arasında şehit olan askerlere ilişkin kayıtları "Şehit Bilgi Kapısı" üzerinden vatandaşların erişimine sundu. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden erişilen sistem, kullanıcıların şehit bilgilerini çevrim içi sorgulamasına imkan sağlıyor. Vatandaşlar, "Şehit Bilgi Kapısı" sorgulama ekranına kendilerinden istenileni bilgileri girerek Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Muharebeleri’nde, Kafkas ve Hicaz cephelerinde şehit olan aile üyelerine ilişkin kayıtlara ulaşabiliyor.

Dedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde
Başlık ResmiDedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde


"DEDEM NEREDE ŞEHİT OLDU?" SORGULAMA

T.C. Millî Savunma Bakanlığı Şehit Bilgi Kapısı ve e-Devlet sistemi üzerinden şehit listelerini-kayıtlarını sorgulayabilirsiniz. İlgili sayfaya erişim sağlandıktan sonra sorgulanacak kişinin bilgileri ekrandaki forma giriliyor. Sistem üzerinde il, ilçe, sınıf, rütbe ve cephe filtrelerini kullanarak arama yapabilirsiniz.

Dedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde
Başlık ResmiDedem nerede şehit oldu? "Şehit Bilgi Kapısı" uygulaması sosyal medya gündeminde

Ardından "Sorgula" butonuna tıklanarak arşiv kayıtlarında arama gerçekleştiriliyor. Sorgulama sonucunda şehidin adı, baba adı, askerî rütbesi, memleketi ve zaiyat yeri gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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