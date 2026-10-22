Antalya'da fırıncılar arasındaki rekabet vatandaşa yaradı. Serik ilçesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 17,5 TL'den 10 TL'ye düştü. Özellikle kalabalık aileler bu duruma çok sevinirken, indirimli ekmek için uzun kuyruklar oluştu. İndirimin 1-2 günlük olmadığını söyleyen fırıncı, "Bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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Antalya'nın Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan rekabet, en çok dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü. İlçede faaliyet gösteren bir ekmek fırını, diğer işletmelerle yaşanan rekabete tepki olarak normalde satışı 17,5 TL olan 200 gr ekmeğin fiyatını 10 TL'ye düşürdü. Fırın sahibi Turan Öztepe bu indirimin geçici olmadığını vurguladı. İndirimli ekmek alabilmek için fırının içerisinde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle kalabalık aileler, ucuz ve sıcak ekmek alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"HAKSIZ REKABET BAŞLATTILAR, BİZ DEVAM ETTİRDİK"

Ekmek fiyatlarında yaşanan düşüşün perde arkasını anlatan fırıncı Turan Öztepe, sürecin diğer fırıncıların hamleleriyle başladığını belirtti. Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı." dedi.

Ekmek 10 TL'ye düştü! Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı

"BU FİYATTAN SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uygulamanın bir reklam kampanyası olmadığının altını çizen Öztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL'ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi."

Ekmek 10 TL'ye düştü! Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı

"KALABALIK AİLELER İNDİRİMDEN MEMNUN"

Yapılan indirimden duydukları memnuniyeti fade eden bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ekmek 10 TL'ye düştü! Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı

Fiyatların Serik standartlarına göre çok avantajlı olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini ise, "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ekmek 10 TL'ye düştü! Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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