2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynak ve Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini, yeni yıl zammına ilişkin ipuçları veriyor. Vergi istisnası desteği yüzde 33,7 artışla 1 trilyon 460 milyar liraya yükselirken, asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu öne çıkıyor. Hesaplamalara göre net asgari ücretin 36 bin 49 lira ile 37 bin 537 lira arasında olması öngörülüyor. İşte detaylar...

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Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret zammı yeniden gündeme gelmeye başladı. Yeni ücretin belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun alacağı karar belirleyici olacak. Bütçeye konulan kaynak ve enflasyon tahminleri, olası zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in aktardığına göre, 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrıldı. Geçen yıl 1 trilyon 92 milyar lira olan bu tutardaki artış yüzde 33,7'ye ulaştı. Söz konusu oran, asgari ücrette yapılabilecek artışa ilişkin beklentileri de gündeme taşıdı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 3 FARKLI SENARYO

Asgari ücret vergi istisnası desteği, asgari ücret üzerinden hesaplandığı için bütçeye ayrılan kaynaktaki artış, yeni dönem ücretine yönelik tahminlerde dikkate alınıyor. Ancak bütçedeki artış oranının doğrudan asgari ücret zammı olarak uygulanması gibi bir kural bulunmuyor. Nihai oran, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

Mevcut hesaplamalarda üç farklı senaryo öne çıkıyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini kadar artış yapılması, yüzde 30 seviyesinde zam uygulanması veya bütçedeki yüzde 33,7'lik artış oranının esas alınması durumunda yeni asgari ücret farklı seviyelere ulaşacak.

9.500 liralık artış! Asgari ücrette 3 farklı zam hesabı

1- YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSU

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini kadar artış yapılması halinde asgari ücretin brüt 42 bin 410 liraya, net 36 bin 49 liraya yükselmesi bekleniyor.

2- YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda brüt ücret 42 bin 939 liraya, net ücret ise yaklaşık 36 bin 500 liraya çıkıyor. Bu senaryo, bütçedeki artış oranının birebir uygulanmadığı ancak yüzde 30 seviyesinde bir zam yapıldığı ihtimalini ortaya koyuyor.

9.500 liralık artış! Asgari ücrette 3 farklı zam hesabı

3- YÜZDE 33,7 ZAM SENARYOSU

Bütçede asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artışın asgari ücrete de uygulanması halinde brüt ücret 44 bin 161 liraya, net ücret ise 37 bin 537 liraya yükseliyor.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜTÇE VE ZAM ORANLARI NASILDI?

Geçmiş yıllardaki rakamlar, bütçede öngörülen artış ile asgari ücrete yapılan zammın birebir örtüşmediğini gösteriyor.

2025 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için 853 milyar lira kaynak ayrılmıştı. Bir önceki yıla göre yüzde 25'lik artış öngörülürken asgari ücret yüzde 30 artırılmıştı.

2026 yılı bütçesinde ise kaynak 1 trilyon 92 milyar liraya yükselmiş, artış oranı yüzde 28,02 olmuştu. Aralık ayında belirlenen asgari ücret zammı ise yüzde 27 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu örnekler, bütçedeki artış oranının ücret zammı için kesin bir gösterge olmadığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte 2027 yılı bütçesinde kaynağın yüzde 33,7 artırılması, asgari ücret zammının yüzde 30'lu seviyelerde olabileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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