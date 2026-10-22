Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2026 için devlet katkısı yüzde 20 olarak uygulanırken, yıllık ödeme limitini dolduranlar 79 bin 272 TL’ye kadar devlet desteği alabiliyor. Ancak bu imkânı kaçırmamak için ödeme takvimine dikkat etmek gerekiyor. Kredi kartıyla ödemelerde 45 güne kadar bloke süresi sebebiyle 15 Kasım uyarısı yapılırken, nakit ödemelerde emeklilik şirketinin uygulamasına göre 31 Aralık’a kadar süre bulunabiliyor.

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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapan milyonlarca katılımcı için yıl sonu yaklaşırken, devlet katkısı fırsatı da gündeme geldi. 2026 yılında yatırılan katkı paylarının yüzde 20’si oranında devlet desteği sağlanırken; yıl boyunca belirlenen üst sınıra kadar ödeme yapanlar, 79 bin 272 TL’ye varan devlet katkısından yararlanabiliyor.

Ancak yılın son döneminde ödeme yapmayı planlayanların işlem takvimine dikkat etmesi gerekiyor. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, kredi kartıyla yapılan ödemelerde bloke süresi sebebiyle son tarihin daha erken olabileceğine işaret ederek, 15 Kasım uyarısında bulundu.

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79 BİN 272 TL’LİK ÜST LİMİT

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 2026 yılında devlet katkısının üst sınırından yararlanabilmek için toplam 396 bin 360 TL katkı payı ödenmesi gerekiyor. Bu tutar, yıllık brüt asgari ücret toplamına karşılık geliyor. Söz konusu ödeme karşılığında alınabilecek azami devlet katkısı 79 bin 272 TL seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte devlet katkısının tamamına hak kazanılması, sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişiyor.

BES’te 79 bin TL devlet desteği fırsatı! Son ödeme tarihi için kritik uyarı

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Yıl sonuna yaklaşırken devlet katkısı üst limitini tamamlamak isteyenlerin ödeme yöntemini dikkate alması gerekiyor. Zeynep Candan Aktaş, kredi kartıyla yapılan ödemelerde emeklilik şirketine ve kullanılan karta göre değişmekle birlikte, 45 güne kadar bloke süresi bulunabildiğini belirtti. Bu sebeple Aktaş, 2026 yılı devlet katkısından yararlanmak isteyenlerin en geç 15 Kasım’a kadar ödeme yapmasını önerdi.

Bloke süresi sebebiyle ödeme, yıl sonuna kadar ilgili sözleşmeye işlenemeyebiliyor. Bu sebeple son günlerde işlem yapmak yerine, emeklilik şirketinin uyguladığı takvimi önceden öğrenmek önem taşıyor.

NAKİT ÖDEMEDE 31 ARALIK

Aktaş’ın paylaşımında nakit ödemeler için farklı takvime dikkat çekiliyor. Buna göre katılımcılar, kendi emeklilik şirketlerinden teyit etmek şartıyla 31 Aralık’a kadar nakit ödeme yapmayı da değerlendirebilir. Ancak burada paranın şirket hesabına hangi tarihte geçtiğinin kontrol edilmesinin önemine değiniliyor.

BES’te 79 bin TL devlet desteği fırsatı! Son ödeme tarihi için kritik uyarı

BİRDEN FAZLA SÖZLEŞME

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcılar açısından da önemli bir ayrıntıya dikkat çekiliyor. Devlet katkısı üst limiti sözleşme başına değil, katılımcı bazında hesaplanıyor. Dolayısıyla farklı şirketlerde birden fazla BES hesabı bulunanların yaptığı ödemeler birlikte değerlendiriliyor. Her sözleşme için ayrı ayrı azami devlet katkısı alınması mümkün olmuyor.

DEVLET KATKISININ TAMAMI…

BES’te devlet katkısı hesabına aktarılan tutarlar, sistemde kalış süresine bağlı olarak hak ediliyor. EGM’nin açıkladığı kurallara göre sistemde en az 3 yıl kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15’ine, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35’ine, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60’ına hak kazanıyor. Emeklilik hakkının kazanılması, vefat veya maluliyet durumlarında ise hak ediş oranı yüzde 100’e ulaşıyor. Bu sebeple devlet katkısının sadece kısa vadeli bir kazanç olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.