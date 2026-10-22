Altında dikkat çeken düşüş! Ünlü stratejist seviye vererek uyardı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yükselen petrol fiyatları ve faiz artışı beklentilerinin baskısıyla yeniden kritik destek seviyelerine geriledi. Ons fiyatı bugün 4.100 doların altını test ederken, 22 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.530 TL’den güne başladı. Ünlü Stratejist Ole Hansen ise altın fiyatlarının makroekonomik baskılar ile mali ve jeopolitik risklere karşı korunma talebi arasında sıkıştığına dikkat çekerek, kritik seviyeleri verdi.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik riskler ve enerji kaynaklı enflasyon endişeleri arasında yön arayışını sürdürüyor. Dün gelen tepki alımlarına rağmen ons altın, kritik direnç seviyelerini aşmakta zorlanırken yeni işlem gününde yön yeniden aşağı döndü. ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikasına ilişkin beklentiler de değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 0,38 primle 4.141 dolardan kapanış yaptı. Ancak bu yükseliş, fiyatların teknik açıdan kritik dirençlerin üzerine yerleşmesini sağlayamadı.

22 Ekim 2026 Perşembe günü TSİ 06:45 itibarıyla ons altın 4.095 dolardan işlem görürken, spot piyasada gram altın 6.530 TL'den güne başladı. Böylece altın piyasasında kısa vadeli toparlanma çabalarına rağmen temkinli görünüm korundu ve ons 1 hafta aranın ardından 4.100 doların altına sarktı.

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PETROL, ALTINI ZORLUYOR

Altın fiyatlarındaki baskının arkasında, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması öne çıkıyor. Suudi Arabistan'da Aramco'nun Şeybah sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından, petrol fiyatları 110 dolar civarındaki dirençli görünümünü korudu.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını istemesi de bölgedeki güvenlik risklerini gündemde tuttu. Enerji fiyatlarında yüksek seyrin katılaşması ve bunun da enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, altın yatırımcılarının faiz beklentilerini etkiliyor.

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FAİZ BASKISI DA ETKİLİ

Piyasalarda enerji kaynaklı enflasyon baskısının sürmesi hâlinde FED'in faiz indirimlerine yönelmekte zorlanabileceği, hatta aralık ayında faiz artırımının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Piyasa fiyatlamalarında gelecek temmuza kadar toplam 75 baz puanlık faiz artışı beklentisinin öne çıkması, faiz getirisi olmayan altın açısından önemli bir risk oluşturuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 5'in üzerinde seyretmesi de yatırımcıların tahvil gibi getiri sağlayan araçlara yönelmesini destekleyebiliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faizleri sabit tutması beklenirken, para politikalarına ilişkin görünümün altın üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

FIRSAT GELDİ Mİ?

Altın fiyatlarındaki geri çekilme ve zayıf görünüm, uzun vadeli yatırımcılar açısından “alım fırsatı” tartışmasını yeniden gündeme getiriyor. Ancak mevcut görünüm, kısa vadede kesin bir yön tayin etmeyi zorlaştırıyor.

Analistler, “Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık jeopolitik risklerin derinleşmesi, mali belirsizliklerin artması veya faiz beklentilerinin yeniden gevşemesi değerli metale destek sağlayabilir” görüşünü öne sürerek, belirsizliğe işaret ediyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Altındaki kritik seviyelere ilişkin değerlendirmede bulunan Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, fiyatların, makroekonomik baskılar ile mali ve jeopolitik risklere karşı korunma talebi arasında sıkıştığına dikkat çekiyor. Hansen'e göre yüksek enerji fiyatları faiz görünümünü belirsizleştirirken, altın piyasasında belirgin bir yön oluşmasını da zorlaştırıyor. Hansen’e göre altın, bir yandan yüksek faiz beklentilerinin getirdiği baskıyla karşı karşıya kalırken diğer yandan mali riskler ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebinden destek buluyor.

Hansen'in teknik değerlendirmesinde 4.230 dolar seviyesi ana direnç, 4.100 doların altındaki bölge ise destek alanı olarak öne çıkıyor.