Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade imkânı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade imkânı
Başlık ResmiTOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade imkânı

TOKİ, 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Toplam 29,1 milyar TL muhammen bedelli arsalar için yüzde 20 - 25 peşinat ve 48 ay vade seçenekleri sunulacak. Bazı taşınmazlarda peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak.

Kaydet
|
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki arsaların vadeli muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satışa sunulacak.

ÖNERİLEN HABERLER
TOKİ işçiye konut yapacak! Turizm ve sanayi çalışanlarının barınma ihtiyacı karşılanacak
EKONOMİ

TOKİ işçiye konut yapacak! Turizm ve sanayi çalışanlarının barınma ihtiyacı karşılanacak

YÜZDE 20 VEYA YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Satışa çıkarılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama ve lojistik tesis alanlarının yanı sıra akaryakıt istasyonu ve ağaçlandırma alanı gibi farklı kullanım amaçlarını kapsıyor.

Belirlenen lotlarda alıcılar, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Bazı taşınmazlarda ise peşin ödeme imkânı sunulacak.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade imkânı
Başlık ResmiTOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade imkânı

YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI

Vadeli satışa çıkarılan bazı arsalar için peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. İndirim imkânı, satış listesinde ilgili taşınmaz için belirtilen şartlara göre geçerli olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
BES’te 79 bin TL devlet desteği fırsatı! Son ödeme tarihi için kritik uyarı
TASARRUF ORTAĞIM

BES’te 79 bin TL devlet desteği fırsatı! Son ödeme tarihi için kritik uyarı

AÇIK ARTIRMA 5-6 KASIM'DA

TOKİ arsalarının açık artırması, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günleri saat 10.30'da başlayacak.

Açık artırma toplantıları Ankara'da Radisson Blu Hotel'de ve İstanbul'da TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İhaleye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.