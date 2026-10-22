TOKİ işçiye konut yapacak! Turizm ve sanayi çalışanlarının barınma ihtiyacı karşılanacak

Sosyal konut üretimini hızlandıran TOKİ, işçilere yönelik projeler geliştirecek. Turizm yatırımcılarının konut projelerini değerlendirdiğini belirten TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, sanayi tesisleri ve çalışanları için de yeni modeller üzerinde durulduğunu bildirdi.

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Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak ve artan konut ihtiyacını karşılamak maksadıyla, sosyal konut üretimini hızlandıran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl 255 bin konutu teslim etmeyi hedefliyor.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda milletvekillerine sunum yapan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, yılın ilk dokuz ayında 135 bin 892 konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar yaklaşık 119 bin konutun daha tamamlanacağını açıkladı. TOKİ’nin son 22 yılda 1 milyon 770 bin konut ürettiğini belirten Sungur, ülke genelinde 1.246 şantiyede 279 bin konut ve sosyal donatının yapımının sürdüğünü bildirdi.

TOKİ’nin ülke genelindeki toplam konut üretimindeki payının yüzde 9 seviyesinden yüzde 11,7’ye yükseldiğini kaydeden Sungur, ilk el konut satışlarındaki payının da yüzde 12,5’e ulaştığını ve bu yılın sonunda 255 bin konutun teslim edilmesiyle yaklaşık 1 milyon vatandaşın güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşamaya başlayacağını ifade etti.

ÇALIŞANLARA KONUT MÜJDESİ

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, çalışanlara yönelik de konut müjdesi verdi. Sungur, turizm çalışanlarının barınma ihtiyacına yönelik olarak turizm yatırımcıları tarafından konut projelerinin değerlendirildiğini bildirdi. Sanayi sektöründe de benzer ihtiyaçların bulunduğunu belirten Sungur, hem sanayi tesisleri hem de sanayi çalışanları için özel projeler geliştirdiklerini, mevcut örneklerin artırılarak yaygınlaştırılacağını söyledi. Sosyal konut projelerinde yaşanan gecikmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Sungur, en önemli sıkıntılardan birinin uygun arsa bulunamaması olduğunu belirtti. Özellikle Mersin, Antalya ve Muğla’da arsa temininde ciddi güçlük yaşadıklarını ifade eden Sungur, Antalya’nın Manavgat ve Demre ilçelerinde de benzer problemlerle karşılaştıklarını dile getirdi.

1.071 KİRALIK KONUT İÇİN 201 BİN BAŞVURU GELDİ

TOKİ Başkanı Sungur, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyasına 12 bin 615 konut alıcısının başvurduğunu söyledi. Sungur, kampanyayla 1 milyar 117 milyon lirası kısmi ödemelerden oluşmak üzere toplam 11 milyar 40 milyon liralık borç bakiyesinin kapatıldığını, şehit aileleri ve terör malullerine yönelik faizsiz konut kredisi kapsamında ise bu yıl 502 vatandaşa toplam 607 milyon lira kredi kullandırıldığını kaydetti. Sungur, 500 bin sosyal konut kampanyasında ise 5 milyon 242 bin başvuru alındığını ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini hatırlattı. Proje kapsamında İstanbul’da planlanan 15 bin kiralık konutun ilk etabında 1.071 konut için 201 bin 480 kişinin başvurduğunu dile getiren Sungur, uygulamanın diğer büyükşehirlerde de hayata geçirileceğini ifade etti.

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