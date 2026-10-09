6 Şubat depremlerinde yıkım yaşanan Adana’da TOKİ konutları yerleşimin yönünü değiştirdi. Yerleşimin kuzeye kaydığını belirten DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu “12 bin konut daha yapılması planlanıyor. Geçmişte asgari ücret seviyelerine yükselen kiralar şuanda TOKİ sayesinde gerilemiş durumda. 10 bin liraya kadar düştü kiralar hatta Kahramanmaraş’ta TOKİ konutlarının kiralarının 3-4 bin liraya kadar düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana’da TOKİ tarafından yapımı tamamlanan deprem konutlarıyla birlikte kentte yerleşim kuzeye yönelmeye başladı

Deprem konutları Çukurova ilçesindeki Söğütlü ve Seyhan ilçesindeki Karakuyu bölgelerinde hayata geçirildi, vatandaşlar için yeni bir hayat alanı oluşturuldu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, deprem sonrasında vatandaşların konut tercihleri ve yapılaşma eğilimlerinin değiştiğini ifade etti.

Kiralar 10 bin liraya kadar düştü, yerleşimin yönü değişti! Adana’ya yeni TOKİ müjdesi: 12 bin konut daha planlanıyor

“12 BİN KONUT DAHA PLANLANIYOR”

Karslıoğlu Adana’nın kuzeyinin hem zemin özellikleri hem de yapılaşmaya uygun alanları bakımından öne çıktığını belirtti.

Güney bölgelerde imar sorunlarının henüz tam anlamıyla çözülemediğine dikkat çeken Mustafa Karslıoğlu, “Kuzey bölgesi yalnızca Çukurova ilçesinde ibaret değil. Seyhan ilçesinin kuzeyi de imara açıldı. Adana’ya yeni 12 bin konut daha yapılması planlanıyor. Projelerin bir bölümünün ihaleleri de yapıldı, süreç devam ediyor" diye konuştu.

Kiralar 10 bin liraya kadar düştü, yerleşimin yönü değişti! Adana’ya yeni TOKİ müjdesi: 12 bin konut daha planlanıyor

“İNŞAATLAR KUZEYE YOĞUNLAŞACAK”

Karslıoğlu, mahkeme süreçleri tamamlanan alanların yapılaşmaya açılmasıyla Adana’daki inşaat faaliyetlerinin kuzeye doğru yoğunlaşacağını söyledi.

Kiralar 10 bin liraya kadar düştü, yerleşimin yönü değişti! Adana’ya yeni TOKİ müjdesi: 12 bin konut daha planlanıyor

"TOKİ’DE KİRALAR 10 BİN LİRA"

Karslıoğlu, TOKİ tarafından yapılan konutlarda aylık kiraların 10 bin lira seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Geçmişte asgari ücret seviyelerine yükselen kiralar şuanda TOKİ sayesinde gerilemiş durumda. 10 bin liraya kadar düştü kiralar hatta Kahramanmaraş’ta TOKİ konutlarının kiralarının 3-4 bin liraya kadar düştüğünü görüyoruz" dedi.

Kiralar 10 bin liraya kadar düştü, yerleşimin yönü değişti! Adana’ya yeni TOKİ müjdesi: 12 bin konut daha planlanıyor

“KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILMALI”

Karslıoğlu, konut piyasasının rahatlaması için faiz oranlarının düşmesinin, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının ve kamu bankalarının konut alımını destekleyecek özel finansman paketleri oluşturmasının önem taşıdığını vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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