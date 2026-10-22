Merkez Bankası, bugün saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Yıllık enflasyonun 5 yıl sonra ilk kez yüzde 30’un altına gerilemesi indirim beklentilerini güçlendirirken, ekonomistler politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 36’ya çekilmesini bekliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi hâlinde TCMB, 9 ay aradan sonra faiz indirimine gitmiş olacak.

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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Karar, para piyasaları ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ENFLASYON 5 YIL SONRA YÜZDE 30'UN ALTINDA

Enflasyon eylülde yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oldu. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına gerilerken, uzmanlar TCMB için faiz indirim alanı oluştuğunu vurguluyor.

Merkez Bankası faiz kararı bugün! 9 ay sonra bir ilk bekleniyor

EKONOMİSTLER 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR

Ekonomistler bugün Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor. A Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekeceğini düşünüyor.

KARAR METNİ ÖNEMLİ

Faiz kararının yanı sıra Merkez Bankasının karar metninde vereceği mesajlar da önem taşıyor. Enflasyon görünümü, fiyat istikrarı ve gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin değerlendirmeler, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

SON İNDİRİM OCAKTA YAPILDI

Merkez Bankası Temmuz 2025'te faiz indirimlerine start vermişti. Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda toplamda 900 baz puanlık indirime gidilerek faiz yüzde 37'ye düşürüldü. TCMB, İran savaşı sonrası mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül ayında faizi sabit bıraktı.

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