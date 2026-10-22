Borsada ‘dolar’ detayı! Endeks 4 yılın dibine yaklaştı

Borsada yaşanan son düşüşle birlikte BİST 100 endeksi döviz bazında da dikkat çeken seviyelere geldi. 21 Ekim işlemlerini 233,42 dolar seviyesinden tamamlayan endeks, dolar bazında son 4 yılın destek noktası olarak öne çıkan bölgelere geriledi. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, gelinen noktada borsada özellikle uzun vadeli perspektifte “bir fırsat penceresi açılmış olabileceği” görüşünü dile getirdi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Fonlarda tasfiye süreci ve MSCI'dan gelen uyarılarla birlikte borsada yeni dengeler aranırken, endeksin geldiği son seviyeler dikkat çeken rakamlara ulaştı. BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,87 kayıpla 11.577 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, eylül ayındaki yüzde 16,65'lik değer kaybının ardından ekimin ilk üç haftasında da 3,10 geriledi. 2026 yılına 11.261 puandan başlayan endeksin bu yılki primi ise yüzde 2,8'e kadar geriledi.

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DOLAR BAZLI ENDEKS

Bir başka dikkat çeken fiyatlama ise döviz bazlı göstergelerde yaşanıyor. BİST 100 endeksi 21 Ekim işlemlerini 233,42 dolar seviyesinden tamamladı. Endeks, dolar bazında da son 4 yılın destek noktası olarak öne çıkan bölgelere geriledi.

Gelinen noktada borsada uzun vadeli perspektifte bir fırsat penceresi açılmış olabileceğine dikkat çeken GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, "Olağandışı bir süreçten geçiyoruz ancak endeksin dolar bazında geldiği seviye itibarıyla daha iyimser bakış açısının oluşması gerektiğine inanıyorum” paylaşımında bulundu.

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DENGELENME SÜRECİ

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise “Endekste satışların yeniden öne çıkması, görülen tepki alımlarının henüz kalıcı bir yükseliş eğilimine dönüşmediğini gösteriyor. Beş haftalık geri çekilmenin ardından piyasanın yeniden güç kazanmasının zaman alabileceğini düşünüyoruz. Son dönemde test edilen önemli teknik seviyelerin korunması halinde, mevcut fiyat hareketlerini bir dengelenme sürecinin parçası olarak değerlendirmeye devam ediyoruz” denildi.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Teknik açıdan daha önce direnç olarak çalışan ve uzun vadeli yükselen trend çizgisiyle örtüşen 11.250-11.500 bandının önemine dikkat çekilen analizde “Endeksin 11.500 üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve bu bölgede oluşabilecek konsolidasyonun sonraki yükseliş hareketine zemin hazırlamasını bekliyoruz. Yukarı yönlü denemelerde ise öncelikle 11.750 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşırken, bu eşik geçildiğinde 12.000 direncine doğru hareketin güç kazanabileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri, analist görüşleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.