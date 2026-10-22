İstanbul su kesintisi 22 Ekim! İSKİ kesinti yaşanan ilçeleri duyurdu
İstanbul su kesintisi listesi belli oldu. İSKİ 22 Ekim Perşembe günü su kesintisi yaşanan ilçeleri açıkladı. Avcılar, Beykoz, Beyoğlu, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ilçelere göre değişirken vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İSKİ, 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen su kesintisi bilgilerini paylaştı. Avcılar'da Ambarlı, Denizköşkler ve Merkez mahalleleri, Beykoz'da Gümüşsuyu, Çiğdem, İncirköy ve Paşabahçe mahalleleri kesintiden etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Beyoğlu'nda 16 mahalleyi kapsayan arıza kaydının yanı sıra Fatih ve Kağıthane'de de su kesintileri bildirildi.
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 EKİM 2026
AVCILAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Bölge
Ambarlı Mah., Denizköşkler Mah., Merkez Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
22.10.2026 14:53
Tahmini Bitiş
22.10.2026 21:00
BEYKOZ SU KESİNTİSİ
Gümüşsuyu Mah, Çiğdem Mah., İncirköy Mah., Paşabahçe Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
22.10.2026 03:47
Tahmini Bitiş
22.10.2026 19:00
BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
Etkilenen Bölge
Asmalı Mescit Mah, Bereketzade Mah., Bostan Mah., Bülbül Mah., Catma Mescit Mah., Çukur Mah., Evliya Çelebi Mah., Hüseyinağa Mah., Kalyoncu Kulluğu Mah., Kamer Hatun Mah., Katip Mustafa Çelebi Mah, Kocatepe Mah., Kuloğlu Mah., Şahkulu Mah., Şehit Muhtar Mah., Tom Tom Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
22.10.2026 13:58
Tahmini Bitiş
22.10.2026 18:00
FATİH SU KESİNTİSİ
Etkilenen Bölge
Hırka-i Şerif Mah., Karagümrük Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi
22.10.2026 14:59
Tahmini Bitiş
22.10.2026 17:00
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
Emniyet Evleri Mah, Sultan Selim Mah, Yahya Kemal Mah, Şirintepe Mah / Kağıthane
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
Başlama Tarihi
22.10.2026 12:40
Tahmini Bitiş
22.10.2026 17:00