Organize İşler'de Ecem rolüyle dikkat çeken Ekin Türkmen'in yaşı, biyografisi ve oynadığı diziler gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alan Türkmen'in hayatına dair merak edilenler...

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Televizyon kariyerine 2000'li yılların başında başlayan Ekin Türkmen, yıllar içinde farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. Son olarak Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi ile gündeme gelen oyuncu, kariyerinde Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Küçük Kadınlar, Adanalı ve Ramo gibi çok sayıda dizi bulunuyor.

EKİN TÜRKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. Aslen Nevşehirli bir ailenin ilk çocuğu olan Türkmen, Best Model of Turkey'e katıldıktan sonra yönetmen Osman Sınav ile tanıştı ve aldığı oyunculuk teklifinin ardından televizyon kariyerine adım attı. İlk önemli ekran deneyimini Ekmek Teknesi dizisinde Songül karakteriyle yaşadı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, bir dönem UCLA'da İngilizce eğitimi de aldı.

Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen oynadığı diziler

EKİN TÜRKMEN OYNADIĞI DİZİLER

Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Küçük Kadınlar, Adanalı, Yeter ve Ramo başta olmak üzere birçok dizide rol aldı. 2019 yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Ecem karakterini canlandırdı. 2026'da ise Organize İşler'in Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol aldı.

Diziler:

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2023-2024

Ramo 2020

Son Destan 2017

Yeter 2015-2016

Racon: Ailem İçin 2015

Hatasız Kul Olmaz 2014

Aşk Emek İster 2013

Bir Kadın Tanıdım 2011-2012

Karakol 2011

Adanalı 2010

Küçük Kadınlar 2008-2009

Menekşe ile Halil 2007-2008

Kısmetim Otel 2007

Acı Hayat 2005-2007

Nefes Nefese 2005

Ekmek Teknesi 2002-2005

İnternet dizisi

Leyla ile Mecnun 2021 (Exxen)

Filmler

Organize İşler Sazan Sarmalı 2019

New York Masalı 2017

Benzersiz 2017

Anadolu Kartalları 2011

Son Ders: Aşk ve Üniversite 2008

Keloğlan Kara Prens'e Karşı 2006

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