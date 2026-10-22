Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen oynadığı diziler
Organize İşler'de Ecem rolüyle dikkat çeken Ekin Türkmen'in yaşı, biyografisi ve oynadığı diziler gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alan Türkmen'in hayatına dair merak edilenler...
Televizyon kariyerine 2000'li yılların başında başlayan Ekin Türkmen, yıllar içinde farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. Son olarak Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi ile gündeme gelen oyuncu, kariyerinde Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Küçük Kadınlar, Adanalı ve Ramo gibi çok sayıda dizi bulunuyor.
EKİN TÜRKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. Aslen Nevşehirli bir ailenin ilk çocuğu olan Türkmen, Best Model of Turkey'e katıldıktan sonra yönetmen Osman Sınav ile tanıştı ve aldığı oyunculuk teklifinin ardından televizyon kariyerine adım attı. İlk önemli ekran deneyimini Ekmek Teknesi dizisinde Songül karakteriyle yaşadı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, bir dönem UCLA'da İngilizce eğitimi de aldı.
EKİN TÜRKMEN OYNADIĞI DİZİLER
Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Küçük Kadınlar, Adanalı, Yeter ve Ramo başta olmak üzere birçok dizide rol aldı. 2019 yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Ecem karakterini canlandırdı. 2026'da ise Organize İşler'in Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol aldı.
Diziler:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2023-2024
Ramo 2020
Son Destan 2017
Yeter 2015-2016
Racon: Ailem İçin 2015
Hatasız Kul Olmaz 2014
Aşk Emek İster 2013
Bir Kadın Tanıdım 2011-2012
Karakol 2011
Adanalı 2010
Küçük Kadınlar 2008-2009
Menekşe ile Halil 2007-2008
Kısmetim Otel 2007
Acı Hayat 2005-2007
Nefes Nefese 2005
Ekmek Teknesi 2002-2005
İnternet dizisi
Leyla ile Mecnun 2021 (Exxen)
Filmler
Organize İşler Sazan Sarmalı 2019
New York Masalı 2017
Benzersiz 2017
Anadolu Kartalları 2011
Son Ders: Aşk ve Üniversite 2008
Keloğlan Kara Prens'e Karşı 2006