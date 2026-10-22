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Faizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Faizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu merak edilirken Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirdiğini açıkladı.

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Ocak 2026'daki faiz indiriminin ardından mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül aylarında politika faizini sabit tutan Merkez Bankası, ekim toplantısında yeniden indirime gitti. Böylece politika faizinde yaklaşık dokuz aylık aranın ardından değişiklik yapılmış oldu. Peki, faizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Faizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Başlık ResmiFaizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ, MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Ekim 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirme kararı aldı. Daha önce yüzde 37 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yeni kararla yüzde 36'ya çekildi.

Karar kapsamında gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürüldü.

Faizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Başlık ResmiFaizler düştü mü, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Para Politikası Kurulunun karar metninde, son dönemdeki enflasyon verileri ve öncü göstergelerin fiyat artışlarının ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Aylık verilerde dalgalanmalar yaşansa da enflasyon görünümündeki iyileşmenin sürdüğüne ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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