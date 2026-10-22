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Ekonomi

9 ay sonra bir ilk! Merkez Bankası faiz indirimine gitti

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Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. En son Ocak 2026'da faiz indirimine giden Merkez, 9 ay sonra bir ilke imza atarak faizi 100 baz puan düşürdü. Politika faizi yüzde 36'ya geriledi.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Merkez Bankası 2026 yılının 7'nci faiz kararını açıkladı. Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda 900 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 37'ye çekmişti. İran savaşının ardından mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül ayında ise faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, yıllık enflasyonun 5 yıl sonra yüzde 30'un altına gerilemesiyle 9 aylık aranın ardından bir ilke imza attı.

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FAİZ YÜZDE 36'YA DÜŞTÜ

Merkez Bankası ekim ayında faizi 100 baz puan düşürdü. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirmiştir." denildi.

9 ay sonra bir ilk! Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Başlık Resmi9 ay sonra bir ilk! Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Merkez'den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

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"ADIMLAR BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMANI ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

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"OLAĞANDIŞI DURUMLARDA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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