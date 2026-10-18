Piyasalarda gözler 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, altın yatırımcısı güvenli limanın yönünü merak ediyor. 2027 yılında altın yatırımcısını bekleyen senaryoya ilişkin konuşan ekonomist Doç. Dr. Murad Kayacan, 22 Ekim'de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına da vurgu yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Altından 2026'da beklediği verimi alamayan yatırımcı gözünü 2027'de güvenli liman için doğru zamana çevirdi. Yatırımcı altın almak için doğru zaman mı, altındaki düşüş sürecek mi sorularının cevabını ararken, uzman isimler konuya ilişkin kritik uyarılarda bulunuyor.

TGRT Haber ekranlarında altın fiyatlarındaki son durumu ve olası senaryoları değerlendiren ekonomist Doç. Dr. Murad Kayacan, konuşmasında yatırımcıya yönelik dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Altın fiyatlarında gözler faiz kararında! Yatırımcı umudunu 2027'ye sakladı

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

İsrail'in saldırgan tavırlarına ve bölgedeki savaş ortamına dikkat çeken Kayacan, portföyde yüzde 40, yüzde 50 altın-gümüş olması gerektiği uyarını hatırlatarak, "Şimdi tabii yani alıcı taraftan bakmak başka, satıcı taraftan bakmak başka ama tabii sonuçta biz yatırımcılara burada sesleniyoruz. Şu çok net, çok hızlı düşüşler ve çok hızlı çıkışlar düzeltilir. Tabii ki altın alanından çok kazandılar. Fakat sonraki düşüş, özellikle bu petrol satamayan ülkelerin petrol gelirleri düşünce altınlarını sattılar. Dolayısıyla altın piyasasındaki düşüş biraz hızlı ve mecburen oldu. Ama aslında altına bir veda, 'yeter artık altın yatırımı verimli değil' demek anlamlı değil" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında gözler faiz kararında! Yatırımcı umudunu 2027'ye sakladı

FİYATLAR TOPARLANACAK MI?

Orta ve uzun vadede altı fiyatlarının tekrar toparlanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Murad Kayacan, "Merkez bankalarına bakmak gerekiyor burada. Merkez bankaları Çin'de geçen bin ton, yani korkunç bir rakam aldı. Yani merkez bankaları namütenayi almaktalar. Hal böyle olunca bu hızlı düşüşten sonra toparlamak kaçınılmaz" dedi.

Altın fiyatlarında gözler faiz kararında! Yatırımcı umudunu 2027'ye sakladı

PÖRTFÖYÜN YÜZDE 100'Ü ALTIN OLMAMALI

Yeniden yükseliş beklentilerine rağmen yatırımcının pörtföyünü tamamen altın yapmaması gerektiğini dile getiren Kayacan, "Her zaman için ortaklaşa bir portföy kurmak lazım. Yani yüzde 35-40'larda altın, keza gümüş beklemek lazım" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında gözler faiz kararında! Yatırımcı umudunu 2027'ye sakladı

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MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Enflasyonun harlanması gerektiğinin vurgulayan Kayacan, enflasyonun petrol fiyatlarından kaynakladığını ifade ederek, "Merkez Bankası da ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Ne demek istiyorum? Yani aşağı malum baksan bir türlü, indirsen bir türlü, yukarı çıkarsan bir türlü. Şimdi burada kalkıp da biz faiz oranlarını aşağı çekmeye çalıştığımız anda yani tüketici kredileri yüzde 40'ın altına inmesi durumunda, kurumsal krediler yüzde 50'lerin altına inmesi durumunda; tamam güzel ekonomici anlamı ama bunun sonu enflasyondur ve enflasyondan da emeklisi ve sabit gelirlisi duçar oluyor" dedi.

Yurt dışından gelen sermayenin kesilmemesi gerektiğini ifade eden Kayacan, "Sermaye piyasalarımızın, para piyasalarımızın çok mükemmel olmasını sağlamak durumundayız ki taşıma suyla ülkeye fon getirmek durumunda olan bir ülke olduğumuz için yatırımcının ürkmemesi lazım" açıklamasında bulundu.

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