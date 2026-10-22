İstanbul’da Cuma günü için yapılan sağanak uyarılarının ardından yeni hava durumu raporunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışlı sisteminin Pazar etkisini kaybedip, Salı günü yeniden döneceğini belirtti. Öte yandan Balkanlar’dan sağanak dışında oraj (gök gürültülü fırtına) gelmesi de bekleniyor. Sistemin yaklaşık 4-5 saatlik bir geçiş oluşturması öngörülüyor.

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İstanbul’a sel getiren 83 yıllık rekor sağanak sonrasında Meteoroloji’den yeni sağanak uyarıları gelmeye devam ederken, gözler uyarılarının yapıldığı Cuma gününe çevrilmişti.

Hem İstanbul hem de yurt genelindeki hava durumunu A Haber ekranlarında canlı yayında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni yağışlı sistemin cuma günü öğleden sonra Trakya ve Kuzey Ege üzerinden İstanbul'a ulaşacağını belirtti. Megakentte metrekareye 15-20 kilogram yağış beklendiğini açıklayan Tek, yağışların salı gününden itibaren İstanbul'da yeniden etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Etkisi 4-5 saat sürebilir! Balkanlar’da oraj geliyor… Trakya’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Sakarya’ya ilerleyecek

“ESAS YAĞMUR YARIN ÖĞLEDEN SONRA”

Artık sonbahar havasının daha da belirginleşeceğini vurgulayan Tek, şöyle konuştu:

Esas yağmur yarın öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru İstanbul'u yeni bir yağışlı havanın etkisinde bırakacak. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistem, öncelikle Trakya'dan ve Kuzey Ege'den başlayarak İstanbul'a doğru sokulacak. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul'da yeni yağışlar göreceğiz. Ancak bu yağışlar geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaşanan çok kuvvetli yağışlar seviyesinde olmayacak, daha düşük seviyelerde kalacak. En yüksek toplam yağış yaklaşık 15-20 kilogram civarında gerçekleşecek.

Etkisi 4-5 saat sürebilir! Balkanlar’da oraj geliyor… Trakya’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Sakarya’ya ilerleyecek

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü yağışlı havanın son kırıntılarının kalacağını belirten Tek, pazar günü ise çok bulutlu bir hava beklendiğini, termometrelerin 14 ila 21 dereceyi göstereceğini ifade etti.

Etkisi 4-5 saat sürebilir! Balkanlar’da oraj geliyor… Trakya’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Sakarya’ya ilerleyecek

Öte yandan Balkanlar üzerinden İstanbul’a oraj (gök gürültülü fırtına) gelmesi bekleniyor. Sistemin Trakya üzerinden yurda giriş yaparak İstanbul ve ardından Sakarya yönüne ilerlemesi beklenirken, uzun süre aynı noktada kalmasından ziyade hızlı hareket etmesi ve yaklaşık 4-5 saatlik bir geçiş oluşturması öngörülüyor.

Etkisi 4-5 saat sürebilir! Balkanlar’da oraj geliyor… Trakya’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Sakarya’ya ilerleyecek

ORAJ NEDİR?

Oraj (gök gürültülü fırtına), şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağmur veya dolunun eşlik ettiği, dikey yönlü güçlü hava hareketleriyle oluşan meteorolojik bir hava olayıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİstanbul

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