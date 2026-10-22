İstanbul'a yeniden sağanak geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Cuma akşamına dikkat

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağışların ardından yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma günü İstanbul dahil Marmara genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Güncel saatlik tahminlerde yağış ihtimali akşam saatlerinden itibaren artarken AKOM, cuma günü metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşebileceğini açıkladı. Hafta sonu ise sıcaklıkların 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor.

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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve can kayıplarıyla birlikte çok sayıda su baskınına yol açan sağanak yağışların ardından gözler yeniden hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 22-28 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul'da 23 Ekim Cuma günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hafta sonunda hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbula yeniden sağanak geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Cuma akşamına dikkat

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'un özellikle kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilecek.

23 Ekim Cuma günü ise yağışların Marmara genelinde etkili olması bekleniyor. Kentte gün içerisinde bulutluluğun artacağı, aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Güncel saatlik hava tahminleri, İstanbul'da cuma akşamı saat 19.00 civarında sağanak ihtimalinin belirgin biçimde yükseldiğine işaret ediyor.

Yağışların zamanlamasının ilçelere göre farklılık gösterebileceği belirtilirken vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.

İstanbula yeniden sağanak geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Cuma akşamına dikkat

AKOM'DAN CUMA GÜNÜ İÇİN YAĞIŞ TAHMİNİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de haftalık hava tahmin raporunda yeni yağışlı sistemin ayrıntılarını paylaştı.

AKOM'un değerlendirmesine göre 22 Ekim Perşembe günü yerel yağmur geçişleri görülecek. Gün içerisinde metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

23 Ekim Cuma günü ise yağmur geçişlerinin devam edeceği, günlük yağış miktarının metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının cuma günü 14 ila 21 derece arasında değişmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ MARMARA İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminine göre cuma günü Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışların özellikle Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul için ise aynı tahminde genel sağanak beklentisi bulunuyor. Kent genelinde kuvvetli veya şiddetli yağış yaşanacağına ilişkin ayrı bir değerlendirme yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yağış geçişleri sırasında dikkatli olmaları ve resmî kurumların güncel uyarılarını takip etmeleri önem taşıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da yeni yağışlı sistemin etkilerinin 24 Ekim Cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.

AKOM'un tahminlerine göre cumartesi günü çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu hava etkili olacak.

Hava sıcaklığının 14 ila 19 derece arasında değişmesi, günlük yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 4 kilogram seviyelerinde kalması öngörülüyor.

Hafta içinde 20 ila 23 derece arasında seyreden sıcaklıkların kuzeyli rüzgârların da etkisiyle hafta sonunda 20 derecenin altına inmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul'da hafta sonu planı yapanları ilgilendiren tahminlere göre yağışlı havanın 25 Ekim Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKOM'un haftalık raporunda pazar günü için parçalı bulutlu hava öngörülürken sıcaklıkların 13 ila 19 derece arasında seyredeceği bildirildi.

26 Ekim Pazartesi ve 27 Ekim Salı günlerinde de parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, kent genelinde yağış görülmemesi tahmin ediliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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