Meteor yağmuru için saatler kaldı! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'de görülecek mi?

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid, için geri sayım sürüyor. Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girerken oluşturduğu ışık izleri, Türkiye'de birçok bölgede görülecek. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşecek?

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Her yıl Ekim ortasında en yoğun dönemini yaşayan Orionid meteor yağmuru, yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken belirli bir dönemde karşılaştığı parçacıkların atmosfere girmesiyle meydana gelen Orionidler, hızlı hareket eden meteorlarıyla biliniyor. Orionidler, gece yarısından sonraki saatlerde hem Kuzey hem de Güney Yarımküre’den izlenebilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Ekim ayının dikkat çeken gök olaylarından biri de 21-22 Ekim gecesi maksimumuna ulaşan Orionid meteor yağmuru olacak. Uygun koşullarda saatte yaklaşık 10-20 meteorun gözlemlenebildiği Orionidler için gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar olan saatler en uygun dönem olacak. Ancak 2026’da meteor yağmurunun zirvesi sırasında Ay büyüyen şişkin evrede ve epey parlak olacağından özellikle sönük meteorları görmek zorlaşabilir.

Meteor yağmuru için saatler kaldı! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMUR SAAT KAÇTA?

Orionid meteor yağmurunu izlemek için uygun saatler, konuma ve hava koşullarına göre değişiyor. Gözlem için 03.00–05.30 saatleri arası öne çıkıyor.

Meteor yağmuru için saatler kaldı! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

METEORLAR NEREDEN GELİR?

Meteorlar, kuyruklu yıldızlardan geriye kalan parçacıklardan ve parçalanmış asteroitlerin kalıntılarından oluşur. Kuyruklu yıldızlar Güneş’in çevresinde dolanırken yaydıkları toz, zamanla yörüngeleri boyunca dağılarak bir toz izi oluşturur. Dünya her yıl bu kalıntı izlerinin içinden geçer. Böylece parçacıklar atmosferimize çarpar ve burada parçalanarak gökyüzünde ateşli, renkli çizgiler oluşturur.

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