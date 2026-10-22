Crystal Palace hangi ülkenin takımı ve kadro değeri soruları, Beşiktaş ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde gündeme geldi. Avrupa kupalarında mücadele eden kulübün lig geçmişi, stadı, güncel kadrosu ve öne çıkan futbolcuları araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasındaki rakibi Crystal Palace, İstanbul’da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin dikkatini çekti. Kulübün piyasa değeri ve Premier League’deki geçmişi de maç öncesinde merak ediliyor.

CRYSTAL PALACE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Crystal Palace, İngiltere’nin Londra kentinde kurulan bir futbol kulübüdür. İngiliz futbolunun en üst seviyesi Premier League’de mücadele eden kulüp, 1905 yılında kuruldu. İç saha karşılaşmalarını Londra’daki Selhurst Park’ta oynayuyor.

Crystal Palace, tarihinde Premier League’in yanı sıra İngiltere’nin farklı lig seviyelerinde de mücadele etti. 1992-1993 sezonunda kurulan Premier League’in kurucu kulüplerinden biri olan Palace’ın İngiltere’nin en üst ligindeki en iyi derecesi ise 1990-1991 sezonundaki üçüncülük oldu. Kulüp 1990 ve 2016 yıllarında FA Cup finaline yükseldi. Avrupa kupalarında da son dönemde dikkat çeken Crystal Palace, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Lech Poznan’ı 4-0 mağlup ederken ikinci haftada Lyon’a 3-2 yenildi.

Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne?

CRYSTAL PALACE KADRO DEĞERİ NE?

Crystal Palace’ın 2026-2027 sezonundaki güncel kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 603,20 milyon euro olarak gösteriliyor. 28 futbolcudan oluşan kadronun yaş ortalaması 26,7 seviyesinde.

Takımın piyasa değeri en yüksek futbolcuları arasında 75 milyon euro değerindeki Adam Wharton, 45 milyon euroluk Ismaila Sarr, 40’ar milyon euroluk Honest Ahanor ve Jorgen Strand Larsen ile 35 milyon euroluk Jaydee Canvot öne çıkıyor. Yeremy Pino 30 milyon euro, Jean Philippe Mateta 30 milyon euro ve Chris Richards 28 milyon euro piyasa değerine sahip isimler arasında bulunuyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala