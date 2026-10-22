Beşiktaş-Crystal Palace maçı şifresiz yayın bilgileri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı, hangi kanalda ve saat kaçta ekrana geleceği araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Crystal Palace maçı şifresiz nereden izlenir, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, üçüncü hafta karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar sahasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken maçın canlı yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanırken mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. TRT 1'in resmi yayın programında mücadele 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00 için yer alıyor.

Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler için tabii de yayın seçenekleri arasında bulunuyor. Mücadele ayrıca TRT Radyo 1 üzerinden canlı anlatımla takip edilebilecek. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçını kazanmasının ardından Crystal Palace karşılaşması, siyah-beyazlıların üst sıralardaki yerini koruması açısından önem taşıyor.

Beşiktaş-Crystal Palace maçı şifresiz nereden izlenir, hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maç yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Crystal Palace maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı ise deplasmanda 3-2 mağlup ederek ilk iki haftayı 6 puanla geçti. Crystal Palace ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca bu sezon Tüpraş Stadı'nda Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 8 resmi maçın tamamını kazanarak iç sahada dikkat çeken bir seri yakaladı.

Beşiktaş-Crystal Palace maçı şifresiz nereden izlenir, hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maç yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü, Hoffenheim maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Crystal Palace karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kaptan, Trabzonspor maçını da kaçırmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

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