Tibet Özerk Bölgesi'nde şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler...

Son deprem haberi Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nden geldi. 7 büyüklüğünde olduğu duyurulan şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 10 KİLOMETRE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.

OCAK 2024'TEN BU YANA EN ŞİDDETLİ DEPREM

CENC'nin açıklamasına göre deprem, Çin'de Ocak 2024'ten bu yana kaydedilen en şiddetli sarsıntı oldu. Depremin merkez üssünün Tibet'in başkenti Lhasa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olduğu ve sarsıntının bölgede güçlü şekilde hissedildiği aktarıldı. Depremin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2010'DA BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Depremin meydana geldiği bölgeye yaklaşık 280 kilometre uzaklıktaki komşu Qinghai eyaletinin Yushu kentinde, 2010 yılında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremde en az 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 300 kişi ise kaybolmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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