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Ülkede korkutan deprem! 6.3 ile sallandılar, tsunami açıklaması geldi

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Ülkede korkutan deprem! 6.3 ile sallandılar, tsunami açıklaması geldi
Başlık ResmiÜlkede korkutan deprem! 6.3 ile sallandılar, tsunami açıklaması geldi

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami tehlikesine ilişkin açıklama yapılırken bölgede can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Vanuatu açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ayrıntıları belli oldu.

Yeni Zelanda merkezli Radio New Zealand'ın (RNZ), ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) dayandırdığı haberine göre deprem, Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin yaklaşık 204 kilometre kuzeybatısında kaydedildi.

Ülkede korkutan deprem! 6.3 ile sallandılar, tsunami açıklaması geldi
Başlık ResmiÜlkede korkutan deprem! 6.3 ile sallandılar, tsunami açıklaması geldi

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yeni Zelanda saatiyle 17.20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6,3 olarak ölçüldü.

RNZ, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı.

Deprem nedeniyle can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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