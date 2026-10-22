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Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü! Shamonda virüsü nedir, belirtileri neler?

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Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü! Shamonda virüsü nedir, belirtileri neler?
Başlık ResmiShamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü! Shamonda virüsü nedir, belirtileri neler?

Fransa'da yetkililer, Ekim ayının başlarında hayatını kaybeden Lyon'daki bir hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı. Bu, virüsün bir insanda görüldüğünün bildirildiği ilk vaka oldu. Peki,Shamonda virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?

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Fransız sağlık yetkilileri, Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edildiğini ve söz konusu kişinin daha sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Lyon’daki bir palyatif bakım merkezinde ağır bir hastalık nedeniyle tedavi gören hastanın, ekim ayı başında hayatını kaybetmeden önce virüsle enfekte olduğu saptandı.

Tarım yetkilileri, genellikle çiftlik hayvanlarını etkileyen bu virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının düşünüldüğünü belirtti.

Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü! Shamonda virüsü nedir, belirtileri neler?
Başlık ResmiShamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü! Shamonda virüsü nedir, belirtileri neler?

SHAMONDA VİRÜSÜ NEDİR?

İlk olarak 1965 yılında Nijerya'da sığırlarda izole edilen Shamonda virüsü, o zamandan beri Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde tespit edildi. Isırıcı sivrisinekler tarafından bulaştırılan virüs, sığırları ve koyun, keçi ve atlar da dahil olmak üzere diğer hayvanları etkiliyor. Birleşik Krallık Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansına göre Shamonda virüsü, Schmallenberg virüsü (SBV) ile aynı virüs grubunda yer alır. Başlıca sığırları etkileyerek ateş, ishal, halsizlik ve süt veriminde azalmaya neden olur.

SHAMONDA VİRÜSÜ HANGİ HAYVANLARDA GÖRÜLÜYOR?

Son raporlara göre virüs en yaygın olarak sığırlarda görülmekle birlikte, atlar, alpakalar, koyunlar ve keçilerde de vakalara rastlanmıştır. Shamonda virüsünün, geçmişte insanlarda hastalığa yol açtığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, özellikle Avrupa'da dolaşımda olan varyantları söz konusu olduğunda, virüsün zoonotik potansiyeline dair bilgilerimiz hâlâ sınırlıdır.

SHAMONDA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Mevcut bilgilere göre virüs, Culicoides cinsi sokucu sineklerin ısırmasıyla bulaşmaktadır. Şu anda yatay bulaşmaya ilişkin bir kanıt bulunmamakla birlikte, dikey bulaşma (anneden yavruya geçiş) bildirilmiştir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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