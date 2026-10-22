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Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?

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Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?
Başlık ResmiTrabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, lig aşamasının ikinci haftasında İskoç temsilcisi Hearts'ı sahasında ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyetlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekerken gözler Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11'lere çevrildi.

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Bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu kendi sahasında sürdürecek. Trabzonspor, turnuvanın ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başlamıştı. Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11'ler netleşmeye başlarken eksik oyuncular da gündeme geldi.

Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?
Başlık ResmiTrabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Trabzonspor muhtemel 11: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Mendy, Bouchouri, Muçi, Saviolo, Aral, Franculino

Hearts muhtemel 11: Reus, Borchgrevink, Walcott, Mccart, Milne, Magnusson, Mendy, Braga, Miller, McPake, Kabore

Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?
Başlık ResmiTrabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Trabzonspor'da Hearts karşılaşması öncesinde eksikler dikkat çekti. Takımın son antrenmanında Malinovskyi, Onuralp Çevikkan, Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuachu yer almadı. Stefan Savic ise takım çalışmasına katılmak yerine salonda bireysel antrenman yaptı.

Mustafa Eskihellaç'ın ise antrenmana katılmasına rağmen teknik heyetin kararıyla karşılaşmada riske edilmeyeceği belirtildi.

Trabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?
Başlık ResmiTrabzonspor-Hearts maç kadrosu muhtemel 11! Kimler eksik, kimler sakat?

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak yayını TRT 1 üzerinden izleyebilecek.

Maçın hakemliğini Belçikalı Lawrence Visser üstlenecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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