UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Crystal Palace kadro değeri ve ligdeki durumu ile gündeme geldi. Maç öncesi ''Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?'' ve ''Crystal Palace hangi ligde, kaçıncı sırada?'' sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

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1905 yılında kurulan Crystal Palace bugünkü Beşiktaş maçı ile gündeme geldi. Teknik direktörlüğünü Fransız çalıştırıcı Pierre Sage'in yaptığı kulübün tarihi ve ligdeki durumu da merakla araştırılıyor. Peki, Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Crystal Palace hangi ligde, kaçıncı sırada?

Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Hangi ligde, kaçıncı sırada?

CRYSTAL PALACE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Crystal Palace, İngiltere'nin başkenti Londra'yı temsil eden bir futbol kulübüdür. İç saha maçlarını Selhurst Park Stadı'nda oynayan takımın stadı 25 bin 194 kişilik kapasiteye sahip.

Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Hangi ligde, kaçıncı sırada?

Crystal Palace kulübünün adı ise 1851'de Londra'da sergi için inşa edilen bir cam sarayın adından geliyor.

Kulüp “The Eagles” yani “Kartallar” lakabıyla tanınıyor. 10 Eylül 1905'te kurulan Crystal Palace, uzun yıllardır İngiliz futbolunun içinde yer alıyor.

Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Hangi ligde, kaçıncı sırada?

CRYSTAL PALACE KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Crystal Palace'ın toplam kadro değeri 603,20 milyon euro. Crystal Palace'ın kadrosunda piyasa değeri en yüksek futbolcu ise 75 milyon euroyla 22 yaşındaki İngiliz oyuncu Adam Wharton.

Wharton'ı 45 milyon euro piyasa değeriyle 28 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismaila Sarr, Sarr'ı ise 40 mikyon euro ile 26 yaşındaki Norveçli Jorgen Strand Larsen takip ediyor.

28 futbolcusu bulunan kulübün kadro yaş ortalaması 26,7 olarak belirtildi.

Crystal Palace hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Hangi ligde, kaçıncı sırada?

CRYSTAL PALACE HANGİ LİGDE, KAÇINCI SIRADA?

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'de mücadele ediyor. Lide 14. sırada yer alan Londra temsilcisi, 1969 yılında ilk kez İngiltere'nin en üst liginde mücadele etme başarısı göstermişti.

Daha sonraki yıllarda Premier Lig'e yükselen Crystal Palace, 2013-2014 sezonundan bu yana organizasyonda yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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