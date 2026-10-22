ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 7 maçta 17 gol yediler, savunmaları felaket!

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde ağırlayacağı Crystal Palace’ı, İngiliz futbol muhabirleri Bobby Manzi ve Dom Smith Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Palace’ın savunma zaaflarına dikkat çeken Manzi, “Baskı altında dağılabiliyorlar” derken iki gazeteci de siyah-beyazlıların taraftar desteği ve kadro kalitesiyle rakibini zorlayabileceğini vurguladı.

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UEFA Avrupa Ligi’ne iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, üçüncü hafta mücadelesinde bu akşam İngiliz ekibi Crystal Palace’ı konuk ediyor. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Avrupa’da kazanarak moral bulmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Italiano ve öğrencileri, üçte üç yapmayı hedefliyor.

Kritik karşılaşma öncesinde Daily Mail Sport muhabiri Bobby Manzi ve The Standard muhabiri Dom Smith, İngiliz ekibinin son durumunu ve Beşiktaş’ın şansını Türkiye Gazetesi’ne özel değerlendirdi. İki gazetecinin açıklamalarında Palace’ın savunmadaki kırılganlığı, Trossard’ın oluşturabileceği tehdit ve Beşiktaş tribünlerinin maç üzerindeki etkisi öne çıktı.

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“BASKI ALTINDA DAĞILABİLİYORLAR”

Beşiktaş’ın taraftar desteğinin karşılaşmanın gidişatında belirleyici olabileceğini söyleyen Bobby Manzi, Palace’ın yüksek baskı altında zorlandığına dikkat çekti:

“İstanbul’a ilk gelişim olacak ve şimdiden büyük bir heyecan duyuyorum. Benden önce orada bulunmuş meslektaşlarım, taraftar kültüründen övgüyle bahsetti. Palace, büyük atmosferlerde pek iyi performans sergileyemiyor; zaman zaman baskı altında dağılabildikleri de biliniyor. Taraftarlar da üzerine düşeni yapacaktır.”

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

“SAVUNMA ANLAMINDA TAM BİR FELAKET”

Crystal Palace’ın Avrupa’daki deplasman mağlubiyetinin ardından ezeli rakibi Brighton’a 5-0 yenilmesinin takım içindeki havayı olumsuz etkilediğini belirten Manzi, savunmadaki tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Takımda şu an biraz tatsız bir atmosfer var. Avrupa’daki mağlubiyetin ardından Brighton karşısında alınan ağır yenilgi moralleri bozdu. Savunma anlamında Palace tam bir felaket; yedi lig maçında 17 gol yediler. Takımda uyum ve denge eksikliği var.”

Sorunları gidermek için hazırlık süresinin de sınırlı olduğuna işaret eden İngiliz muhabir, Palace’ın Beşiktaş karşısında oyunun kontrolünü artırmasını pek muhtemel görmediğini söyledi.

Tarih Karşılaşma Skor Palace’ın yediği gol 22 Ağustos 2026 Everton – Crystal Palace 2-0 2 28 Ağustos 2026 Crystal Palace – Manchester City 1-4 4 5 Eylül 2026 Fulham – Crystal Palace 2-3 2 12 Eylül 2026 Crystal Palace – Ipswich Town 2-3 3 20 Eylül 2026 Leeds United – Crystal Palace 0-0 0 11 Ekim 2026 Crystal Palace – Nottingham Forest 3-1 1 18 Ekim 2026 Brighton – Crystal Palace 5-0 5 TOPLAM 7 maç 17

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

“BEŞİKTAŞ’A EN AZ İKİ NET FIRSAT VERECEKLER”

Manzi’ye göre İngiliz ekibinin en önemli açığı, rakiplerine kolay pozisyon vermesi. Teknik direktör Pierre Sage’nin üzerindeki baskıyı hafifletmek için galibiyete ihtiyaç duyduğunu belirten gazeteci, şöyle devam etti:

“Maça hazırlanmak için fazladan bir günleri oldu; bu onların lehine olabilir. Ancak kesin olan bir şey var ki Palace savunmada o kadar zayıf ki Beşiktaş’a en az iki net fırsat sunacaktır. Beşiktaş’ın bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği ise başka bir mesele. Beşiktaş Avrupa’ya harika bir başlangıç yaptı. Son altı gün içinde sekiz gol yiyen Palace için oldukça zorlu bir karşılaşma olacak.”

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

“TROSSARD PALACE CEPHESİNİ ENDİŞELENDİRECEKTİR”

Beşiktaş’ın kadrosunda İngiliz ekibini zorlayabilecek çok sayıda oyuncu bulunduğunu vurgulayan Manzi, özellikle Trossard’a dikkat çekti:

“Eski Brighton oyuncusu Trossard, Palace cephesinde endişe oluşturacaktır. Brighton forması giydiği dönemde Palace’a karşı çıktığı hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamamıştı. İtiraf etmek gerekir ki Arsenal’de geçirdiği dönemde bunu telafi etti. Nübel, Agbadou, Vlahović, Rıdvan Yılmaz ve Trossard gibi isimlerin yer aldığı keyif veren bir kadroları var. Palace’ı endişelendirebilecek kaliteli oyuncuları bulunuyor.”

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

ÖNDE BASKI, GERİDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Sezon başında göreve gelen Pierre Sage’nin oyun anlayışını da değerlendiren Manzi, hücum odaklı futbolun savunmadaki sorunları derinleştirdiğini ifade etti:

“Sage iyi ve zeki biri ancak şu ana kadarki taktikleri tartışmalı. Hücum odaklı, yoğun ve önde baskıya dayalı bir futbol oynamak istiyor. Bu anlayış işlediğinde Palace güzel hareketler ortaya koyabiliyor. Ne var ki bu durum, zaten zayıf olan üçlü savunma hattını son derece yalnız ve savunmasız bırakıyor. Orta sahada da dengesizlik var. Adam Wharton sık sık yalnız kalıyor; bu da savunma yönündeki kısıtlılıklarını açığa çıkarıyor.”

Palace’ın zaman zaman etkili hücum organizasyonları geliştirdiğini ancak topu fazla tutma ve son pas tercihlerinde sorun yaşadığını belirten Manzi, Tyrick Mitchell, Quinten Timber ve Daichi Kamada’nın sezona iyi başlayan isimler olduğunu söyledi.

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

SMITH: “PREMİER LİG’İN EN KÖTÜ SAVUNMASI”

The Standard muhabiri Dom Smith de Palace’ın savunma performansını eleştirdi. Yaz aylarında yaşanan ayrılıkların ve teknik direktör değişikliğinin takımı etkilediğini belirten Smith, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bazı kilit oyuncuların ayrılmasının ve Oliver Glasner’ın istifa ederek Nottingham Forest’ın başına geçmesinin ardından bu sezon zorlanıyorlar. Avrupa’yı biraz daha kolay bulmaları bekleniyor. Galibiyet almakta ve rakiplerinin çok sayıda pozisyon oluşturmasını engellemekte sorun yaşıyorlar. Premier Lig’deki en kötü savunmaya sahipler.”

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

SARR VE PINO’YA DİKKAT

İngiliz ekibinin hücumdaki tehditlerine de değinen Smith, Palace’ın Glasner dönemindeki 3-4-2-1 dizilişini kullanmayı sürdürdüğünü söyledi:

“Güçlü yanları, kendi sistemlerini iyi bilmeleri. Ismaila Sarr ve Yeremy Pino en tehlikeli hücum oyuncuları. En iyi oyuncuları ise harika paslar atabilen orta saha oyuncusu Adam Wharton.”

ÖZEL│ İngiliz gazetecilerden Beşiktaş’a özel analiz: 6 günde 8 gol yediler, savunmaları felaket!

“İÇ SAHA AVANTAJI DENGEYİ SAĞLIYOR”

Beşiktaş’ta Trossard ve Orkun Kökçü’nün etkili olabileceğini belirten Smith, siyah-beyazlıların ligdeki performansına rağmen özgüveni düşük ve formsuz rakibi karşısında tehdit oluşturacağını ifade etti.

Tribünlerde Palace’ı yoğun baskının beklediğini söyleyen İngiliz muhabir, maç tahminini ise şöyle açıkladı:

“Palace’ın daha iyi takım olduğunu söyleyebilirim ancak Beşiktaş’ın iç saha avantajıyla oynaması, favori tarafın kim olduğu konusunda dengeyi sağlıyor. 2-2’lik bir beraberlik bekliyorum.”

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