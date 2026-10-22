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Gözler Arda Güler'de! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

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Gözler Arda Güler'de! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiEl Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

El Clasico için geri sayım başladı! Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona Real Madrid maçında milli yıldızımız Arda Güler'in performansı da merakla bekleniyor. Lamine Yamal ve Kylian Mbappe gibi yıldızların karşı karşıya geleceği dev maç öncesinde canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve maç tarihi araştırılıyor.

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El Clasico canlı yayın organizasyonu için yapılan hazırlıklar sürüyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre lig yönetimi, maç günü stadyumun çeşitli noktalarına 40'a yakın kamera yerleştirecek ve Ballon d'Or'un en güçlü iki adayını takip etmesi için özel kamera ekipleri görevlendirecek. Yayında maç boyunca hücum yıldızları Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'yi takip edecek özel kameraların yer alacağı belirtildi. Peki, El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

Gözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiGözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

EL CLASİCO NE ZAMAN?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. LaLiga'nın 10. haftasındaki dev mücadele Spotify Camp Nou'da gerçekleştirilecek.

Gözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiGözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

BARCELONA REAL MADRİD HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Barcelona-Real Madrid maçı El Clasico S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. El Clasico canlı yayını platform üzerinden abonelik ile şifreli olarak izlenebilecek.

Gözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiGözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in El Clasico'da görev alıp almayacağı henüz kesinleşmezken sahaya ilk 11'de çıkması öngörülüyor. Arda Güler'in maçtaki durumu, karşılaşma öncesinde açıklanacak resmi kadroyla netleşecek.

Gözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiGözler Arda Gülerde! El Clasico ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

BARCELONA REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Barcelona: J. García, J. Cancelo, P. Cubarsí, G. Martín, X. Espart, Rodri, Pedri, L. Yamal, F. López, K. Adeyemi, G. Jesus

Real Madrid: T. Courtois, F. Valverde, I. Konaté, D. Huijsen, M. Cucurella, J. Bellingham, A. Tchouaméni, Endrick, A. Güler, Y. Diomande, K. Mbappé

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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