Real Madrid’in Sevilla’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler’in Peque ile yaşadığı pozisyon tartışma çıkardı. Sevilla cephesi, milli futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken teknik direktör Luis García Plaza, VAR’ın müdahale etmemesine tepki gösterdi.

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İspanya’da Real Madrid ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmanın ardından hakem kararları gündeme oturdu. Santiago Bernabeu’da ev sahibinin 4-1 kazandığı mücadelede, henüz gol olmadan Arda Güler ile Peque arasında yaşanan pozisyon Sevilla’nın itirazlarına neden oldu.

Arda Güler için kırmızı kart isyanı! Sevilla’dan hakem ve VAR’a tepki

SEVILLA CEPHESİ KIRMIZI KART BEKLEDİ

Sevillalılar, Arda Güler’in Peque’ye dirsek attığını savunarak milli futbolcunun oyundan atılmasını istedi. Ancak karşılaşmanın hakemi Busquets Ferrer kırmızı kartına başvurmadı. VAR’dan da hakemi pozisyonu monitörde incelemeye davet eden bir müdahale gelmedi.

Arda Güler için kırmızı kart isyanı! Sevilla’dan hakem ve VAR’a tepki

GARCÍA PLAZA: “ÇOK NET KIRMIZI KART”

Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza, karşılaşmanın ardından söz konusu pozisyona ilişkin kararları eleştirdi. Arda Güler’in ihraç edilmesi gerektiğini savunan İspanyol teknik adam, pozisyonu “çok net kırmızı kart” olarak değerlendirdi ve VAR’ın devreye girmemesini eleştirdi.

Arda Güler için kırmızı kart isyanı! Sevilla’dan hakem ve VAR’a tepki

ARDA GÜLER GOL PERDESİNİ AÇTI

Tartışmalı pozisyonun ardından oyuna devam eden Arda Güler, 30. dakikada Real Madrid’i öne geçiren golü attı. Madrid ekibi, Kylian Mbappe’nin iki ve Yan Diomande’nin bir golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Sevilla’nın tek golü Manu Bueno’dan geldi.

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| Kaynak: SPOR SERVİSİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: SPOR SERVİSİ

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